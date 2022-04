Twitter permite ordenar el feed de forma cronológica: ¿cómo hacerlo?

Al igual que en Instagram, el orden cronológico estará disponible en el feed de Twitter. Una opción que para muchos usuarios es la mejor, porque así pueden estar al tanto de lo sucedido con sus seguidos minuto a minuto y no depender de lo que quiera mostrar el algoritmo.

Si bien esta opción ya estaba disponible, era un cambio parcial para que luego el orden que pone la aplicación se sobrepusiera y ahora ya se podrá ‘dividir’ el feed para tener esas dos opciones, para elegir la que más queramos.

Si bien por ahora esto solo se puede hacer en dispositivos iOS, ya algunos usuarios de Samsung están reportando que tienen la opción y de igual forma la actualización llegará a Android con el tiempo.

Y para poder tener el feed con este orden no habrá que hacer mayor configuración, ya que justo al lado de la opción de ‘Home’ o ‘Inicio’ saldrá la pestaña de ‘Lastest’, donde nos encontraremos los tweets según el tiempo de publicación.

Por lo que no habrá que hacer un cambio en las configuraciones, sino que será de una forma intuitiva y sencilla, que se podrá ir intercambiando según nuestra preferencia.

Top Tweets first or latest Tweets first? We’re making it easier to switch between the two timelines and know which one you’re scrolling.



Now testing with some of you on iOS: swipe between "Home" and "Latest" on the Home tab to choose which Tweets you see first. pic.twitter.com/LoyAN4cONu