Twitter prepara cambios para incluir a la comunidad LGBT

Para personalizar la experiencia de las personas de la comunidad LGBT, Twitter estaría cerca de incluir una nueva función que les permitirá identificarse de una manera más acorde a su ideología dentro de la aplicación.

Esta información la dio a conocer Alessandro Paluzzi, un desarrollador italiano que suele filtrar este tipo de data. Él asegura que la red social está probando abrir una nueva opción para ampliar el rango de identificación de las personas y que escojan el pronombre con el que se sientan mejor.

#Twitter is working on the ability to add pronouns 👀 pic.twitter.com/NhuiSHwvrW