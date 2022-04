Cada vez más cerca de llegar las reacciones a WhatsApp

Las reacciones de WhatsApp es una de las funciones más esperadas por los usuarios en el último tiempo, y su integración a la aplicación está cada vez más cerca, ya que los miembros de la versión beta de la aplicación en Android ya están probándola.

Según informa WABetaInfo la última actualización de la app, la 2.22.8.3, incluye esta opción para poder reaccionar a mensajes a través de reacciones, con un formato muy similar el de Instagram y Facebook Messenger.

WhatsApp is working on a new version of message reactions!



The new version lets us choose new different emojis for reacting to messages. This is under development and will be released in a future update of WhatsApp beta for Android!https://t.co/wKrXNLhjUP