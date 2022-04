¿Problemas con WhatsApp? La aplicación reporta una caída global

En la tarde de este jueves 28 de abril varios usuarios han estado reportando caídas en WhatsApp, especialmente en la versión móvil. En varios lugares del mundo se está presentando la falla.

La aplicación ya entregó su reporte en Twitter, primero disculpándose con los usuarios y luego asegurando que ya están trabajando en resolver el problema, aunque no se aclara cuáles son los motivos que llevaron a la falla.

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.