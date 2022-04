El otro James que un streamer colombiano pone al descubierto

Cuando escuchamos a James Rodríguez hablar frente a los micrófonos siempre lo notamos con un tono más tranquilo, hablando de lo que pasó en cancha y pocas veces alterado. Todo muy políticamente correcto en medio de lo que significa su rol como líder, figura pública y futbolista. Pero cuando el ‘10’ coge un control de videojuegos, es otro…

Sebastián Berón, o SebasBeron, es un streamer colombiano que vive en Miami hace muchos años, pero que no olvida su acento. La pandemia, como a muchos, lo llevó a encontrar en las redes sociales una forma de trabajo y gracias a los videojuegos se consolidó como streamer, al punto de ser contratado por OpTic, una empresa de gaming.

Su buen rendimiento en Twitch, principalmente con usuarios de habla inglesa, le fue abriendo espacios hasta que un día terminó jugando junto a Chicharito y Post Malone, uno de los raperos más importantes de la actualidad.

Todo este camino le ayudó a seguir creciendo y las vueltas del gaming lo llevaron a coincidir con James Rodríguez un día en Warzone y de ahí un hilo largo con más jugadores colombianos…

La personalidad detrás de los futbolistas que conocemos

¿Cómo es James en la cancha? Talentoso, asistidor, polivalente, referente. ¿Cómo es Matheus Uribe en cancha? Todoterreno, luchador, llegador. ¿Cómo es Wilmar Barrios en cancha? Fuerte, físico, dinámico. ¿Cómo es Gio Moreno en cancha? Calidoso, decisivo, goleador. Todo esto con un mando de videojuegos es muy diferente.

“James es muy parchado, es como si estuviera jugando con un amigo y desde el primer día fue así, con sus chistes o cuando lo mataban, porque la primera vez que nos encontramos él preguntó que si alguien estaba haciendo streaming para medir las palabras, pero después de que comenzaron a matarlo se le salieron todas las groserías. Entonces a la gente le gustó mucho eso y empezamos a hacer videos así”, cuenta SebasBeron.

Y es que la relación que han construido juntos, durante los seis meses que han jugado Warzone, les ha permitido crear una relación muy tranquila, algo que seguramente sería difícil si las cosas se dieran por otro medio, donde no importara tanto la diversión.

“Yo juego cuatro o cinco horas y se habla de todo, de rumbas, de la vida, del fútbol, James me contó cuando le ayudó por allá a un jugador cuando se desmayó, de la música que le gusta, de otros juegos. En general nada serio. Cuando nosotros jugamos es pura recocha, nada serio o algo que le molesta. La energía siempre es alta, como un parcero. Es una presión y ese es el trabajo, donde tiene que responder de cierta manera y medir las palabras. Pero aquí es 100% diversión y nada de trabajo, sin medir nada”, dice.

Además, todo se da de forma natural, no es una cita de trabajo o una obligación, a la partida llegan los que quieren jugar y cuando quieran. “Él se siente muy cómodo cuando llega al stream, porque a veces llega y hablamos y hablamos y luego me dice: ‘¿vos estás trasmitiendo?’. Esto es por diversión, cuando se organiza como un trabajo se le quita el motivo”.

Y el resto del combo es igual, nada de lo que pasa en Warzone es igual a lo que vemos en el Metropolitano. Todos tranquilos, todos jugando, todos como amigos.

“Matheus es un poco más serio, es más como charlatán. Barrios es muy chistoso, él si habló que en Rusia le cuesta un poco con el idioma. Y Gio también es como muy charlatán. Pero todos son muy recocheros y cuando están juntos es más todavía. Son como personas diferentes, que uno no ve en los medios o en una entrevista, como cuando uno está jugando con los amigos que habla de todo menos de trabajo. Y yo he jugado con varios artistas, y esto no se ve normalmente, que sean así abiertos con uno”, afirma SebasBeron.

Es la ventana que abrió Twitch al mundo, le mostró un perfil más real, más cotidiano y más ordinario de lo que son los futbolistas, que siguen adelante con sus carreras (su trabajo) y al finalizar el día se desconectan de todo eso y algunos ven en los videojuegos el lugar perfecto, sin presiones, sin críticas.