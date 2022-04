¿Call of Duty: Warzone en Colombia? Una filtración sugiere que sí

Aunque no son muchas las veces en que Colombia ha aparecido en un videojuego extranjero, si hay varios ejemplos importantes como Uncharted 3 o Battlefield: Bad Company 2, y según un filtrador de noticias, la secuela de Call of Duty: Warzone tendría a nuestro país dentro de uno de sus escenarios.

TheGhostOfHope reveló que Medellín sería uno de los jugadores que aparecerían como mapa en el videojuego que aún está en desarrollo. El filtrador compartió una foto en la que se ve la Comuna 13 de la capital de Antioquia y él asegura que el juego tomará una fuerte referencia de este lugar.

Si bien por ahora son solo rumores y Activision (desarrollador del juego) no se ha pronunciado sobre el tema, incluso se especula que solo hasta el segundo semestre del año conoceríamos detalles del juego, es una información que se complementa bien con otras filtraciones que aseguran que el videojuego tendría lugares en Sudamérica.

The Warzone 2 map will heavily take inspiration from Medellin, Colombia. pic.twitter.com/3W7EOi4Kda