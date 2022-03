Xiaomi Pad 5, reseña: ¿una tablet al nivel de un iPad?

El mercado de las tabletas tuvo un repunte importante después del inicio de la pandemia, cuando los estudiantes y padres empezaron a trabajar en casa y se necesitaban más dispositivos, por lo que muchas empresas volvieron apostar por este segmento y desde Xiaomi potenciaron su línea con el Pad 5, un dispositivo que busca acercarse al iPad de Apple.

Esta tablet tiene varios aspectos técnicos destacados que cumplen con estándares altos, pero que se ajustan a línea de la empresa china de ofrecer productos con un precio accesible en comparación con la competencia.

Así que tras varias semanas de probar el Xiaomi Pad 5 traemos nuestras impresiones sobre su rendimiento, funcionalidad, batería y todo lo que necesitas saber si estas interesado en tenerlo.

Apartado técnico del Pad 5 de Xiaomi

Antes de hacer el análisis completo es importante destacar varios aspectos técnicos de esta tablet. En primer lugar, está su pantalla, que es de 11 pulgadas con tecnología LCD IPS, con Dolby Vision y una tasa de refrescó de 120Hz. De entrada, podemos decir que este es uno de sus puntos fuertes y que la calidad del contenido multimedia se disfrutar a gran nivel, siendo un gran lugar para ver series o películas.

Luego encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 860, una memoria RAM de 6GB y un almacenamiento de 128 o 256 GB. Suficiente y prometedor.

Además de una batería de 8720 mAh y con carga de 22,5 Wats, por lo que aquí tenemos otra de sus fortalezas, que más tarde destacaremos.

Otro punto para destacar es que es compatible con la actualización de MIUI 13, que nos permite tener una interfaz muy similar a la del iPad y que ya cuando entremos en detalles será uno de esos puntos por los que nos sentimos cómodo usándola.

¿Cómo rinde esta Pad 5?

Ya vistos estos números, pongámoslos en la vida real. Como ya mencionamos la pantalla es uno de sus grandes atractivos, es fluida y las imágenes se disfrutan mucho, incluso jugando los colores son muy brillantes y en general se nota que estamos ante un dispositivo de calidad.

Su procesador nos da una gran garantía de rendimiento, pudimos jugar con los gráficos en lo más alto en la mayoría de los juegos y nunca tuvimos problemas destacados. Por lo que luego el rendimiento en otras aplicaciones es aún mucho más fluido y esto acompañado de su sistema operativo MIUI nos da la comodidad de tener un producto muy intuitivo, que no tiene mayores complicaciones para acceder a apps, hacer configuraciones y acceder a ajustes, con una organización clara y paneles bien orientados. Todo es muy natural.

Y si a todo esto le sumamos una batería de larga duración, estamos ante un dispositivo que cumple en los pilares de uso. En las tres semanas de uso pleno que le dimos, lo tuvimos que cargar apenas cuatro o cinco veces, por lo que no es una preocupación mayor y además su cargador nos permitirá tenerlo al 100% en menos de una hora. Pura comunidad.

Pero no todo es perfecto…

El gran panorama que brinda la Xiaomi Pad 5 en rendimiento, batería, calidad de pantalla y de audio, se ve desequilibrado en dos aspectos: cámara y Pen.

En primer lugar, tenemos una cámara trasera de 13 megapíxeles, capaz de grabar 4K a 30 FPS y una frontal de 8 megapíxeles. Hablemos primero de la trasera, porque si bien las fotos no son de mala calidad, para el precio que estamos pagando si se queda muy corto y se nota que fue uno de los sacrificios más fuertes para ajustar su valor. Pero sabemos que las tablets no son el dispositivo predilecto para tomar fotos y con que cumpla está bien.

Aunque la cámara frontal si tiene un problema más enfocado en la utilidad, porque a diferencia de otras trablets está ubicada a un lado si la ponemos de forma vertical, por lo que la colocación para videollamadas es algo extraño y no se siente cómodo.

Y finalmente el tema con el Pen es que no está incluido en la compra original y para Latinoamérica no se puede adquirir, un punto muy complicado porque el lápiz es algo que le da un valor agregado a una tablet, para que no solo sea un ‘celular gigante’. Además, que tampoco cuenta con un teclado, por lo que es muy limitado ese uso extra para sacarle provecho.

Entonces… ¿Vale la pena la Xiaomi Pad 5?

Una tablet no es para todos. Es un dispositivo que se debe comprar sabiendo muy bien para qué se quiere tener, porque en general ofrece muchas funciones similares a las de un celular y mucho más al no tener ranura Sim, o en el caso de la Pad 5 no tener el Pen y el teclado.

Pero este dispositivo no tiene pena de tomar referencia de Apple y se adapta muy bien, es intuitivo y rendidor, su batería puede durar tres o cuatro días sin problemas y la pantalla da una gran calidad de imagen.

No es un producto que se deba comprar pensando en tomar las mejores fotos, sino en servir como lugar de estudio o de pantalla de entretenimiento para ver series o películas en la cocina o tirado en la cama.

Así que la Xiaomi Pad 5 si apunta a ser un iPad de menor precio, pero no por eso deja de tener personalidad y su rendimiento es de alto nivel, una apuesta funcional si le tienes un uso claro.