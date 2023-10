"No todas vamos a put(...)": la 'Barbie colombiana' afirma que le negaron la visa de Estados Unidos "por ser bonita"

Entrar a los Estados Unidos es uno de los sueños más grandes de muchos colombianos y ciudadanos de todas partes del mundo, aunque para ello se requieran extensos trámites y documentos. Para ingresar a este país se necesita visa, la cual puede ser negada o aceptada de acuerdo a las características del aplicante.

En una polémica declaración en sus redes sociales, la reconocida influencer Tatiana Murillo, conocida como la 'Barbie colombiana', reveló que le fue negada la visa para ingresar a Estados Unidos debido a su aspecto físico.

Según sus afirmaciones, funcionarios de la embajada estadounidense en Colombia le habrían indicado que no era elegible para obtener el documento por ser "muy bonita y operada".

¿Por qué le habrían negado la visa?

Murillo expresó su indignación ante esta situación, asegurando que esta negativa se debe a estereotipos y prejuicios existentes en la sociedad: "Qué rabia. Una de tres: por bonita, por operada o por paisa, se los juro. Creo que la única tan operada solicitando la visa era yo, pero... Dios mío, ahí es cuando uno ve los tabúes y estigmas que tiene la gente porque, en serio, no le encuentro ninguna otra explicación", compartió con sus seguidores en redes sociales.

La empresaria y generadora de contenido argumentó que, a pesar de contar con solvencia económica, propiedades y una hija de 14 años, la embajada estadounidense no le permitió ingresar al país. "Muchachos; o sea, una mujer como yo: tengo dos camionetas, apartamento, una empresa de eventos hace más de 11 años, solvente económicamente, una hija de 14 años... ¿Llego y me voy a ir a quedar allá?", cuestionó Murillo.

En una entrevista en el programa de entretenimiento 'Lo Sé Todo', Tatiana Murillo reveló que la funcionaria de la embajada estadounidense le explicó los motivos por los cuales se le negó la visa.

"Automáticamente me dijo: 'No, tú no eres elegible para entrar a los Estados Unidos, estos son los motivos', y yo en serio la miré y le dije ¡Woww!", afirmó la creadora del contenido.

La indignación de la 'Barbie colombiana'

"Es un acto de discriminación contra las mujeres jóvenes y empresarias de este país, porque a muchas de mis amigas les han negado la visa y no todas vamos a pu(...)" manifestó enfurecida la empresaria.

Ante estas declaraciones, ha surgido un amplio debate en las redes sociales, mediante el cual muchos usuarios han expresado su apoyo a Murillo y denunciado posibles actos de discriminación por parte de la embajada estadounidense.

Hasta el momento, no se ha emitido ninguna declaración oficial por parte de la embajada estadounidense en Colombia en relación a estas acusaciones.