HBO estrena nuevo tráiler de la serie Harry Potter: se estrena el 25 de diciembre

Se estrenó oficialmente el nuevo tráiler de la nueva serie de Harry Potter, 'Harry Potter y la piedra filosofal', que tendrá su estreno el próximo 25 de diciembre y dejó al descubierto cientos de detalles que tendrá la producción, que emocionó a todos los fans que esperan la vuelta de una de las sagas más exitosas de todos los tiempos.

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En el esperado tráiler, se pueden observar con claridad muchos personajes ya conocidos que harán parte de la primera temporada, así como nuevas figuras que solo estaban presentes en los libros escritos por J.K. Rowling. De igual forma, el clip de casi 3 minutos llamó a la nostalgia de muchos fanáticos debido a las icónicas escenas que se hicieron famosas en las películas y que se podrán volver a disfrutar con la serie, que contará con 8 capítulos dedicados exclusivamente al primer libro.

División entre fanáticos

Así como las históricas escenas están siendo aplaudidas por los fanáticos en redes sociales gracias a su similitud con las películas, otros sectores que también estaban esperando este avance critican que varios planos y secuencias lucen casi copiados de la película original del 2001 y se cuestionan si es necesaria una reedición de esta forma.

La escena del sombrero seleccionador, el enfrentamiento con el 'troll' o la batalla de ajedrez son algunas de las escenas más recordadas y que la nueva serie permitirá revivir. A lo anterior, se suman detalles como la cena de bienvenida o los juegos de 'Quidditch' que permiten darle a la producción una importante expectativa para los nuevos espectadores.

25 de diciembre: la fecha elegida para el gran estreno

La nueva serie, producida por HBO, se estrenará oficialmente como regalo de Navidad para los 'fans' el próximo 25 de diciembre y promete ser completamente fiel a los libros originales. Los planes de la compañía son lanzar una temporada de acuerdo a cada libro y se especula que ya están en el rodaje de la segunda temporada a pesar de no haber estrenado aún la primera.