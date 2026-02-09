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¡Yina Calderón será mamá! Así lo reveló

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia anunció todo en un live de TikTok.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2026
12:34 p. m.
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En junio de 2026, Juliana Calderón, la hermana de Yina Calderón, reveló que estaba embarazada.

La empresaria y creadora de contenido será mamá de una niña que se llamará Dulce María y nacerá entre noviembre y diciembre.

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Sin embargo, Juliana no sería la única hermana Calderón que sería madre próximamente, sino que Yina Calderón también sorprendió con una inesperada noticia.

¿Qué fue lo que dijo exactamente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Yina Calderón también será mamá: esta en planes de adopción

En una transmisión en vivo que se realizó por TikTok, Yina Calderón aseguró que está cerca de cumplir el sueño de adoptar y ser mamá.

"Les voy a contar que ya estoy pensando en iniciar el proceso de adopción para ser mamá y muchas otras cosas. Entonces no crean en todo lo que ven en las redes", dijo la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia.

"Estoy en otra cosa, también próxima a estrenar un proyecto que me deja pensando, pero de él hablaremos en su momento", agregó Yina Calderón en la transmisión en vivo.

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores de Yina Calderón tras revelar que quiere ser mamá?

Después de las declaraciones de Yina Calderón, los internautas comenzaron a reaccionar de inmediato.

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"Todo el tiempo dice lo mismo", "hasta no ver no creer", "genial por ella", "yo no estoy de acuerdo" y "vamos a ver qué pasa", han sido algunos de los comentarios.

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