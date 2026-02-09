Meta toma drástica decisión que afectará a cientos de usuarios en Instagram

El aumento de perfiles creados con inteligencia artificial ha marcado una trascendental tendencia dentro del algoritmo de redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook.

Ante la preocupación por la identificación de la veracidad de estos contenidos, ahora Meta anunció la creación de una etiqueta especial para diferenciar a estos usuarios de los reales.

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¿Cuál es la nueva etiqueta de Instagram?

Instagram anunció hoy que cambiará el nombre de su etiqueta para creadores con IA a “Perfil generado con IA”, con el fin de dejar más claro cuándo un perfil muestra a una persona generada con IA y no a un humano.

Dicho cambio tiene el objetivo de diferenciar el contenido orgánico del creado artificialmente ante las quejas presentadas por cientos de usuarios que exigen dicha diferenciación.

Sin embargo, aquellos que no lleven la etiqueta correspondiente, se verán afectados por la red social ya que se les limitará el alcance en sus publicaciones y demás contenidos. Esta actualización se apoyará en las pruebas de la etiqueta para creadores con IA que comenzaron a inicios de este año.

“El cambio responde a comentarios de usuarios que indican que la gente quiere saber desde el principio cuando un perfil muestra a una persona generada con IA, en lugar de descubrirlo después”, aseguró Meta.

Aquellos creadores de contenido que agreguen de manera oportuna la etiqueta “Perfil generado con IA” no verán cambios en el alcance de sus contenidos, a diferencia de aquellos que no lo hagan.

Dentro de las afectaciones se presentarán limitaciones en la visibilidad de los contenidos y quedarán inhabilitados para aparecer en recomendaciones.

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¿Cómo apelar esta decisión de Instagram?

Instagram aclaró que los creadores que suelen usar herramientas de IA como parte de su proceso creativo, dentro de sus contenidos, no necesitarán agregar la etiqueta ya que esta aplicará específicamente a los perfiles que presenten personas generadas con IA.

Por esto, parte de las recomendaciones para aquellos usuarios penalizados que deseen recuperar su alcance pueden agregar la etiqueta o apelar la decisión a través de Estado de la cuenta si creen que la restricción se aplicó por error.

“Este cambio hará parte de nuestros esfuerzos continuos para ayudar a las personas a entender mejor quién o qué está detrás del contenido que ven en la plataforma”, finalizó Meta.