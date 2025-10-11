Abiertas las votaciones del cuarto grupo de La Casa de los Famosos Colombia 2026: conoce a las aspirantes y cómo votar

Las votaciones para elegir a la próxima participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya están abiertas. El público podrá decidir quién será la nueva integrante del reality producido por el Canal RCN, que ha generado gran expectativa en redes sociales por la confirmación de sus aspirantes.

Durante las últimas semanas, se han compartido opiniones divididas sobre los perfiles de las participantes que buscan ingresar a la tercera temporada. En esta ocasión, el cuarto grupo de aspirantes está conformado por seis mujeres reconocidas en el ámbito del entretenimiento, el deporte y la creación de contenido.

Conoce a las aspirantes del cuarto grupo de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Entre las aspirantes se encuentran figuras destacadas como Luisa Cortina, modelo y creadora de contenido digital conocida por su pasión por los animales y su talento para montar a caballo. Su competitividad y seguridad la han posicionado como una candidata fuerte dentro del grupo.

También participa Natalia Mejía, más conocida como La Tatana, entrenadora personal y hermana del presentador Tatán Mejía. Su carisma y autenticidad la han convertido en una figura influyente en redes sociales, donde destaca por su energía y transparencia.

Por su parte, Laura Jiménez, modelo fitness y creadora de contenido, busca un lugar en el reality. Reconocida por su estilo directo y personalidad segura, Laura ha conquistado al público digital con su enfoque en la vida saludable y su carácter selectivo.

Otra de las aspirantes es Angélica Bibiana Sierra, cantante de música popular que ha ganado reconocimiento por temas como 'La chacalosa' y 'Amor Ilegal'. Su experiencia en el mundo artístico y su arrolladora personalidad prometen aportar fuerza y emoción al programa.

El grupo también incluye a Estefanía 'Cuca' Caicedo, influenciadora y deportista conocida por su autenticidad y mensajes motivacionales.

Finalmente, Daniela Henao Salgado, futbolista profesional y creadora de contenido, se destaca por su talento deportivo y su relación estable, la cual comparte con orgullo en redes sociales.

Cómo votar por tu favorita en La casa de los famosos Colombia 2026

El proceso de votación es sencillo y estará disponible hasta el domingo 16 de noviembre a las 4:00 p.m.. El anuncio de la ganadora se realizará ese mismo día a las 7:00 p.m. durante la emisión de Noticias RCN.

Para participar, sigue estos pasos: