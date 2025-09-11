¡La Casa de los Famosos 2026 tiene nuevo integrante confirmado!

Este domingo 9 de noviembre se confirmó el nombre del tercer participante oficial de La Casa de los Famosos Colombia 2026, el exitoso reality del Canal RCN que sigue generando expectativa en el país. El elegido fue Esteban Bernal, conocido en redes sociales como “Tebi”, quien logró imponerse en la votación pública con un 41,58% de los votos, superando por un estrecho margen a Jonathan Fierro, quien ocupó el segundo lugar.

La decisión se dio tras una semana de intensa participación de los fanáticos, quienes tuvieron la oportunidad de elegir entre varios aspirantes propuestos por el programa. Bernal, reconocido por su estilo cercano, su contenido inspirador y su enfoque en el bienestar físico y emocional, logró conectar con la audiencia y asegurar su ingreso a la casa más famosa de Colombia.

Un creador de contenido que inspira y conecta con su público

El ‘Jefe’ del reality había presentado a seis creadores de contenido como posibles nuevos habitantes: Santiago Ríos, Alexis Cuero, Pipe Ojeda, Jonathan Fierro, Duván Niño y Esteban Bernal. Todos contaban con una sólida base de seguidores, pero fue Tebi quien logró destacar por su autenticidad, entusiasmo y mensaje positivo.

Con más de 600 mil seguidores en Instagram, Bernal ha construido una comunidad sólida que lo respalda por su carisma y por promover hábitos saludables, motivación personal y bienestar emocional. Su estilo espontáneo y su constante interacción con los fans lo convirtieron en el favorito del público para esta nueva temporada, donde promete ser una de las personalidades más queridas dentro del formato.

Expectativa total por la nueva temporada del reality

Con la confirmación de Esteban Bernal, La Casa de los Famosos Colombia 3 ya suma tres participantes oficialmente revelados, generando un gran ambiente de expectativa entre los televidentes. El programa, que combina convivencia, estrategia, desafíos y emociones, se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de la televisión nacional.

El ingreso de Tebi no solo representa una victoria para su comunidad digital, sino también una apuesta del reality por incluir rostros frescos y auténticos que reflejen la nueva generación de influenciadores colombianos. Su presencia promete energía, diversión y una buena dosis de inspiración en lo que será una de las temporadas más esperadas del 2026.