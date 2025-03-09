Abogados del artistas Beéle rechaza los actos de desinformación y revictimización en su contra

Un nuevo capítulo se ha abierto en el caso del artista Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, con la emisión de un comunicado de prensa por parte de la firma de abogados Víctor Mosquera Marín.

Este documento, fechado el 3 de septiembre de 2025 en Bogotá D.C., informa sobre la reciente decisión que ha declarado a Camila Andrea Rodríguez Ascanio, expareja de Beéle, responsable de violencia intrafamiliar.

La firma, que representa al artista, ha difundido un comunicado para rechazar lo que consideran una campaña de desinformación y revictimización dirigida a su cliente.

Abogados de Beéle rechazan actor contra el artista

Según el comunicado de prensa, la decisión que declara a Rodríguez Ascanio como responsable por violencia intrafamiliar fue emitida el 19 de agosto de 2025 y se encuentra "en firme, ejecutoriada y definitiva".

Esta situación fue confirmada en autos del 1 de septiembre de 2025. La firma de abogados del artista argumenta que la abogada de la señora Rodríguez no presentó los recursos legales de manera adecuada, tanto en tiempo como en forma. Además, señalan que no logró desvirtuar el "abundante material probatorio" que se presentó en el caso, el cual incluía dictámenes forenses.

En el comunicado también hace acusaciones serias contra la abogada de Rodríguez, sugiriendo que habría inducido a su cliente a cometer un presunto delito. Esto se relaciona con un intento de juramentarse falsamente sobre la no utilización de un correo electrónico que, según la firma, la misma Rodríguez aportó y usó "reiteradamente en sus comunicaciones con la autoridad de familia y en los procesos de divorcio y alimentos".

La autoridad competente, por su parte, rechazó "de manera categórica" estos intentos de manipulación, confirmando que las notificaciones legales fueron "válidas y legales".

La firma de abogados enfatizó que la decisión judicial que responsabiliza a Rodríguez no está sujeta a discusión. Argumentan que esta decisión se basa en pruebas técnicas y testimoniales que demuestran que Beéle es la verdadera víctima de violencia intrafamiliar.

Estas pruebas, según el comunicado, van más allá de los "meros dichos y versiones difundidas en redes sociales" que el artista ha tenido que enfrentar durante más de un año.