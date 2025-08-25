CANAL RCN
Pipe Bueno y Beéle fueron captados cantando en medio de rumores de separación con Luisa Fernanda W

El video de Pipe Bueno con Beéle generó una ola de comentarios y preguntas sobre su vida sentimental.

Pipe Bueno y Beéle
Fotos: IG Pipe Bueno y Beéle

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
01:51 p. m.
El romance entre la pareja de celebridades conformada por el cantante de música popular Pipe Bueno y la influencer Luisa Fernanda W es tema de conversación en el mundo digital.

En los últimos días, una serie de mensajes ambiguos publicados por ambos encendieron las alarmas sobre una posible ruptura.

El misterio se profundizó con la revelación de un emotivo video que muestra a Pipe Bueno con Beéle y su hermano Miguel, lo que ha llevado a los seguidores a especular que la separación con su pareja es real.

El video, que más que un anuncio de música pareció una confesión personal, que alimentó el debate sobre el verdadero estado de la relación.

Rumores de separación entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

La incertidumbre comenzó cuando ambos artistas, que recientemente se mudaron a México con sus dos hijos, publicaron mensajes en sus redes sociales.

Mientras que Luisa Fernanda W insinuaba que su relación no atravesaba el mejor momento, Pipe Bueno se concentraba en la promoción de sus nuevos proyectos musicales.

A pesar de que la pareja se ha mostrado activa en sus perfiles, muchos de sus seguidores no han dejado de interpretar que los mensajes de ambos tienen un trasfondo de tristeza y desamor.

Video de Pipe Bueno y Beéle es viral en las redes sociales

El video que desató una ola de comentarios muestra a Pipe Bueno con Beéle y Miguel Bueno cantando al ritmo de una nueva canción de despecho.

En las imágenes, el cantante popular sostiene una copa en la mano mientras los otros dos artistas, con un gesto de apoyo, lo acompañan en la interpretación.

El pie de foto de la publicación, “Salud por los amigos que están cuando más los necesitas”, no hizo más que reforzar la idea de que la situación es más que una simple estrategia de marketing.

Aunque se trata del lanzamiento de su nuevo sencillo, "Dime qué prefieres", los fanáticos tomaron la situación con seriedad, al considerar que la letra de la canción es un reflejo de su vida personal.

El video de Pipe Bueno con Beéle ha generado miles de reacciones y ha abierto un debate sobre los límites entre la promoción artística y la vida real.

