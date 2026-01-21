CANAL RCN
Tendencias

Accidente en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿se quedarán sin alimento?

El percance desató la preocupación entre todos los habitantes de la casa más famosa del país.

Foto: Canal RCN
Noticias RCN

enero 21 de 2026
01:24 p. m.
Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran atravesando por una complicada situación ya que, a raíz de los resultados obtenidos en la más reciente prueba presupuestal, varios manifestaron sentir temor por la presunta escasez de alimento para el resto de semana.

A dicha polémica se sumó el más reciente accidente en el que los famosos perdieron parte del mercado que adquirieron en la despensa.

¿Qué ocurrió en La Casa de los Famosos Colombia?

Los participantes de la tercera temporada se enfrentaron a un nuevo reto de presupuesto en el que tuvieron que surfear distintos obstáculos para lograr acumular la mayor cantidad de puntos posibles y recolectar el alimento necesario.

No obstante, después de la actividad en la despensa para recolectar alimento, Juanse Laverde tuvo un accidente ya que el joven chocó provocando la caída de varios alimentos, recipientes y demás objetos que se quebraron en el suelo.

Ante el impacto del momento, todos los participantes manifestaron su asombro ante la reducción significativa de los alimentos. No obstante, Nicolás Arrieta arribó al lugar de los hechos para ayudar a organizar el desorden, recoger los alimentos y levantar los vidrios quebrados del lugar.

Dicha situación generó un amplio debate en redes sociales ya que algunos señalaron la conducta de Juanse al no haber levantado los vidrios del lugar. Otros celebraron la reacción de Arrieta, quien logró persuadir a sus compañeros para asegurar que dichos alimentos iban a ser repuestos por parte del ‘Jefe’.

De igual manera, varios internautas manifestaron su asombro ante la “gentileza” del famoso, quien ha sido ampliamente reconocido por protagonizar un sin fin de polémicas en redes sociales.

Llamadas en La Casa de los Famosos

Por otro lado, los participantes han tenido la oportunidad de participar en una actividad donde serán sorprendidos por siete llamadas inesperadas que pueden contener beneficios o castigos.

Hasta el momento, Juan Palau, Tebi Bernal y Yuli Ruiz, quienes ya han contestado a los llamados, obtuvieron tres distintos beneficios como otorgar inmunidad, dar un voto extra en las nominaciones y robarle un poder al líder.

