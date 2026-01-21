¿Nueva etapa?: Feid sorprende al cantar por primera vez salsa junto a Luis Fonsi

El mundo del entretenimiento se encuentra con los ojos puestos en Feid, quien recientemente se ha visto involucrado en la noticia mediática que habría confirmado su ruptura amorosa con Karol G.

Pese a que ninguno de los dos artistas se ha pronunciado oficialmente sobre el asunto, miles de fanáticos manifestaron que dicha noticia ya habría sido confirmada a raíz de la evidente lejanía entre los dos cantantes.

Feid debuta en la salsa

Salomón Villada ha sorprendido a sus más fieles fanáticos al anunciar oficialmente una colaboración con Luis Fonsi, uno de los artistas más representativos de la música puertorriqueña.

Por supuesto, esta canción ha sorprendido significativamente a sus más fieles fanáticos ya que algunos han manifestado que su inmersión en este nuevo género responde a una necesidad de seguir visibilizando su contundente cambio de imagen con el que habría dejado atrás su alter ego ‘Ferxxo’.

‘Cambiaré’ ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales y se convierte en la primera apuesta del año para ambos artistas, quienes sorprendieron con su inesperado junte que ha logrado unir dos géneros musicales propios de la cultural latinoamericana.

Según el puertorriqueño, en declaraciones dadas en sus redes sociales, su colaboración se da a raíz de una búsqueda de originalidad y frescura a sus canciones por lo que optó por contar con la colaboración del antioqueño para lograr su mezcla.

Esta canción se lanza a días del más reciente encuentro entre ambos cantantes, quienes compartieron juntos en las fiestas de San Juan en Puerto Rico. En dicho espacio dieron un adelanto de su éxito que hoy ya empieza a consolidarse como una de las canciones favoritas del año.

Feid habría enviado indirecta a Karol G

Por otro lado, la relación entre Karol G y Feid se encuentra en el ojo del huracán tras la confirmación, por parte de la revista TMZ, de su ruptura sentimental.

Sin embargo, millones de internautas manifestaron que esta ruptura ya había sido anticipada ya que ambos famosos se mostraron distantes desde los últimos meses del 2025.