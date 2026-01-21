CANAL RCN
Tendencias

¿Nueva etapa?: Feid sorprende al cantar por primera vez salsa junto a Luis Fonsi

El cantante antioqueño sorprendió a sus fanáticos al lanzar una inédita colaboración con un género musical distinto al suyo.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 21 de 2026
10:38 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo del entretenimiento se encuentra con los ojos puestos en Feid, quien recientemente se ha visto involucrado en la noticia mediática que habría confirmado su ruptura amorosa con Karol G.

Pese a que ninguno de los dos artistas se ha pronunciado oficialmente sobre el asunto, miles de fanáticos manifestaron que dicha noticia ya habría sido confirmada a raíz de la evidente lejanía entre los dos cantantes.

Horóscopo de hoy: miércoles 21 de enero de 2026
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: miércoles 21 de enero de 2026

Feid debuta en la salsa

Salomón Villada ha sorprendido a sus más fieles fanáticos al anunciar oficialmente una colaboración con Luis Fonsi, uno de los artistas más representativos de la música puertorriqueña.

Por supuesto, esta canción ha sorprendido significativamente a sus más fieles fanáticos ya que algunos han manifestado que su inmersión en este nuevo género responde a una necesidad de seguir visibilizando su contundente cambio de imagen con el que habría dejado atrás su alter ego ‘Ferxxo’.

‘Cambiaré’ ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales y se convierte en la primera apuesta del año para ambos artistas, quienes sorprendieron con su inesperado junte que ha logrado unir dos géneros musicales propios de la cultural latinoamericana.

Según el puertorriqueño, en declaraciones dadas en sus redes sociales, su colaboración se da a raíz de una búsqueda de originalidad y frescura a sus canciones por lo que optó por contar con la colaboración del antioqueño para lograr su mezcla.

Esta canción se lanza a días del más reciente encuentro entre ambos cantantes, quienes compartieron juntos en las fiestas de San Juan en Puerto Rico. En dicho espacio dieron un adelanto de su éxito que hoy ya empieza a consolidarse como una de las canciones favoritas del año.

Participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 sufre desmayo a altas horas de la noche
RELACIONADO

Participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 sufre desmayo a altas horas de la noche

Feid habría enviado indirecta a Karol G

Por otro lado, la relación entre Karol G y Feid se encuentra en el ojo del huracán tras la confirmación, por parte de la revista TMZ, de su ruptura sentimental.

Sin embargo, millones de internautas manifestaron que esta ruptura ya había sido anticipada ya que ambos famosos se mostraron distantes desde los últimos meses del 2025.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 21 de enero de 2026

Artistas

Reconocida presentadora confirmó su divorcio con un desgarrador mensaje: esto pasó

La casa de los famosos

Participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 sufre desmayo a altas horas de la noche

Otras Noticias

Bogotá

Cayó expendedora de droga que ocultaba las sustancias en su ropa interior

Tras practicarle una requisa, los policías hallaron en su poder una cantidad significativa de bazuco, por lo que fue capturada y puesta a disposición de la autoridad competente.

Sena

Calendario educativo del Sena 2026: fechas de inscripción, programas y cronograma oficial

El Sena publicó su calendario educativo 2026. Conozca las fechas de inscripción, trimestres de formación, convocatorias y cómo aplicar a los programas gratuitos.

Donald Trump

Trump dice que no usará la fuerza para adquirir Groenlandia, quiere construir un domo de defensa

Mercado de Fichajes

Sebastián Villa y los motivos que frenaron su posible llegada al América de Cali

EPS

El calvario que viven los pacientes por las millonarias deudas de las EPS: radiografía de vidas en riesgo