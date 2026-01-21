CANAL RCN
Participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 sufre desmayo a altas horas de la noche

La participante sufrió un importante percance de salud a altas horas de la noche.

Foto: Canal RCN

Noticias RCN

enero 21 de 2026
06:59 a. m.
Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 están atravesando por su segunda semana en la competencia. Por esto, varias rencillas en el juego ya han hecho de las suyas ya que los participantes han dado a conocer sus más contundentes diferencias durante los primeros posicionamientos.

Ante las tensiones, estrategias y sentimentalismos desarrollados en el juego, una de las participantes sufrió un importante percance que alertó a todos sus compañeros a altas horas de la noche.

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos?

Se trata de Manuela Gómez, quien, en las horas más recientes, sufrió un desmayo en la zona del gimnasio de la casa. Ante su evidente malestar, Campanita fue quien auxilió, en un primer momento, a la mujer. Sin embargo, más participantes llegaron a su encuentro para alertar sobre la condición en la que se encontraba.

Por esto, la preocupación invadió la casa más famosa del país ya que varios dieron a conocer algunos de los síntomas que protagonizó la famosa antes de perder la consciencia.

Minutos después del suceso, Gómez logró recuperar la conciencia por lo que se reunió con sus compañeros en el baño para explicar con mayores detalles lo que ocurrió.

Según su relato, la exigencia de la más reciente prueba por el presupuesto y la poca alimentación que adquirió, en las horas previas al accidente, fueron detonantes para que su salud se viera afectada.

Ante la evidente preocupación de todos sus compañeros, varios manifestaron su intención de no exponer el cuerpo a esfuerzos físicos a los que no se está acostumbrado. No obstante, Manuela volvió a reiterar su preocupación por los resultados de la prueba que pone en juego la alimentación semanal de todos en la casa.

Llamadas en La Casa de los Famosos Colombia

Por otro lado, los participantes ya empezaron a disputarse las llamadas con la llegada del teléfono a la competencia. La primera fue contestada por Tebi Bernal, quien obtuvo el beneficio de robarle uno de los poderes a la líder de la semana.

La segunda llamada, de las siete, la contestó Juan Palau, quien fue sorprendido al tener la oportunidad de dar un voto extra en la próxima jornada de nominación.

