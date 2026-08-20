Dólar en Colombia se desploma y este 20 de agosto alcanza su precio más bajo desde 2018

El dólar en Colombia mantiene su tendencia a la baja este jueves 20 de agosto de 2026, luego de varias jornadas marcadas por una fuerte valorización del peso colombiano.

RELACIONADO Reconocida marca sorprende a Colombia con donación en dólares tras terremoto del 10 de agosto

La divisa estadounidense llegó al día con una TRM de $3.053,48, uno de los valores más bajos registrados en los últimos años y muy lejos de los niveles observados meses atrás.

Durante la jornada, el dólar continuó moviéndose por debajo de la tasa oficial. La moneda estadounidense cerró en $3.035,56, es decir, $17,92 por debajo de la TRM vigente. Además, alcanzó un precio máximo de $3.052,90 y un mínimo de $3.033,33.

Precio del dólar hoy, 20 de agosto de 2026

La TRM para este jueves quedó fijada en $3.053,48, después de registrar una caída de $45,31 frente al día anterior, equivalente a una disminución del 1,46%.

RELACIONADO Dólar sigue cayendo en Colombia y alcanza su precio más bajo en más de 7 años

Este comportamiento llevó a la tasa oficial del dólar a su nivel más bajo en más de siete años, pues no se observaba una referencia similar desde el 9 de octubre de 2018.

La tendencia también resulta significativa al comparar el precio actual con periodos anteriores. Frente al mismo día de la semana pasada, la TRM disminuyó 2,23%, equivalente a $69,80. Mientras tanto, frente al 20 de julio, la reducción alcanza el 6,41%, unos $209,10.

¿Cuánto ha bajado el dólar en Colombia durante 2026?

La caída resulta todavía más evidente al mirar el comportamiento acumulado durante el año. Desde comienzos de 2026, el dólar ha perdido $703,60, lo que representa una disminución del 18,73%.

La diferencia es mayor frente a agosto de 2025. En comparación con el mismo día del año anterior, la TRM ha bajado $982,94, equivalente al 24,35%.

Para los colombianos, un dólar más barato puede sentirse especialmente en algunos productos importados, compras internacionales y viajes al exterior. Sin embargo, el comportamiento de esos precios no depende únicamente de la tasa de cambio y los efectos pueden tardar en trasladarse al consumidor.