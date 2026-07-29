Mbappé y Ester Expósito fueron vistos muy cómplices en un yate en Italia

Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron captados compartiendo unas vacaciones en Porto Cervo, Italia. Las imágenes de ambos en un yate y practicando paddle surf volvieron a confirmar su fuerte relación sentimental.

Las vacaciones de Kylian Mbappé y Ester Expósito en la isla italiana de Cerdeña se convirtieron en uno de los temas más comentados en redes sociales. Fotografías tomadas por paparazis muestran al delantero del Real Madrid y a la actriz española disfrutando de una jornada de descanso a bordo de un lujoso yate, donde compartieron almuerzo, conversaciones y actividades acuáticas.

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Las imágenes, difundidas por distintos medios internacionales, muestran a ambos relajados mientras navegaban por Porto Cervo, uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo. En varias de las fotografías también aparecen practicando paddle surf y riendo tras caer al agua, escenas que rápidamente alimentaron las versiones sobre un posible romance.

Hasta el momento, ni Mbappé ni la protagonista de Élite han hecho declaraciones sobre su vínculo, por lo que no existe una confirmación oficial de una relación sentimental.

¿Qué muestran las fotos de Mbappé y Ester Expósito?

Los registros captados durante la escapada veraniega muestran a la actriz luciendo un bikini de rayas rojas y blancas, mientras el futbolista viste un bañador oscuro.

En una de las imágenes se observa a Ester Expósito subiendo la escalera del yate mientras Mbappé permanece muy cerca. En otra, ambos aparecen compartiendo una tabla de paddle surf, y en una secuencia más se les ve riendo después de caer al mar durante la actividad.

Las escenas reflejan un ambiente de confianza y complicidad, motivo por el que las fotografías rápidamente se hicieron virales.

¿Mbappé y Ester Expósito confirmaron su relación?

Pese al revuelo que provocaron las imágenes, ninguno de los dos ha confirmado que mantengan un romance formal.

La cercanía entre ambos ha sido suficiente para que seguidores del fútbol y del entretenimiento especulen sobre una posible relación, especialmente porque el delantero francés aprovecha el receso de verano europeo tras una intensa temporada deportiva.

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Mientras tanto, las fotografías continúan circulando en redes sociales y medios internacionales, convirtiendo a Mbappé y Ester Expósito en una de las parejas más comentadas... aunque, por ahora, solo en el terreno de los rumores.