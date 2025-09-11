Activista afro explica por qué el “mejor amigo negro” en series y películas no es un intento valido de inclusión

Ocurrió en Los Increíbles, de Disney y Pixar, con Frozono; en las tres películas de High School Musical, con Chad Danforth; en la serie de los años 90s Hey Arnold, con Gerald Johanssen, e incluso en la ultradiversa Sex Education, de Netflix, con Eric Effiong.

El “mejor amigo negro” fue, durante muchos años, un comodín que intentaba reflejar diversidad en series y películas, en las que se habrían quedado cortos en representación de las comunidades afro.

Así lo señaló la activista afrocolombiana conocida en redes como Carolina Afrofem. Según explicó, “el mejor amigo negro nace en el siglo XX, cuando se empieza a querer dar la impresión de diversidad, sin ser verdaderamente diversos. A este mejor amigo negro se le apoda ‘el Token’, porque un token simboliza algo sin ser eso”.

Como ejemplo, Carolina recuerda al único personaje negro recurrente en South Park, que, en un giño a la audiencia de esta serie animada de origen estadounidense, decidieron bautizarlo como “Token”.

¿Qué rol cumple “el mejor amigo negro” en la trama?

Según Carolina, “analistas del cine le han encontrado dos propósitos principales al mejor amigo negro: 1. Dar la ilusión de diversidad, hacer parecer que el elenco es diverso, dándole proximidad al protagonismo a las personas negras, sin darles protagonismo y 2. Ser un polo a tierra para el protagonista blanco. Como se tiene el prejuicio de que la persona negra es de calle y tiene más mundo, se cree que va a estar ahí para decirle al personaje blanco lo que tiene y no tiene que hacer. Es un Pepe Grillo de las calles”.

Sin embargo, la mayoría de “los diálogos del mejor amigo negro no son sobre lo que él piense. Son reacciones y respuestas para el protagonista blanco”.

Del live action a las animaciones: el mejor amigo negro está en todos lados

Carolina indicó que la formula del “mejor amigo negro” llegó a ser tan éxitos que, incluso, decidieron adoptarla a personajes animados que, al ser animales o seres inexistentes, no pueden tener las características físicas de las personas afro, a simple vista:

“Se hizo tan popular que migró a la animación y el recurso con el que lo representan es que hacen que actores de vox negros hagan el doblaje utilizando un acento muy marcado, que le de a entender a la audiencia que el personaje está codificado como negro”.

Sin embargo, la activista colombiana indicó que, entre más ganan protagonismo las personas negras, más ha ido desapareciendo el personaje del “mejor amigo negro”.