Karina García contó en qué gastará los 100 mil dólares que ganó en La mansión de Luinny

La reciente campeona de La mansión de Luinny, la colombiana Karina García, volvió a ser tendencia luego de revelar cómo planea distribuir los 100.000 dólares recibidos tras ganar el reality dominicano.

Aunque la competencia ya terminó, el impacto de su victoria apenas comienza y la creadora de contenido dio detalles de lo qué hará con el millonario premio que cambió por completo su panorama financiero.

¿En qué gastará Karina García su premio?

Karina García sorprendió al asegurar que su prioridad inmediata es la organización de sus finanzas. En diálogo con el programa de Luinny Corporán, la influencer paisa explicó que antes de mover un solo dólar quiere conocer con exactitud cuánto recibirá después de los descuentos fiscales que aplican en República Dominicana.

La creadora de contenido confesó que está a la espera de claridad sobre posibles retenciones: “Primero necesito saber cuánto queda realmente, porque siempre aplican un porcentaje”, expresó durante la conversación. Solo después de tener la cifra neta tomará las decisiones definitivas.

Uno de los destinos más firmes del dinero, según adelantó, sería invertir en bienes raíces en República Dominicana, una opción que le llegó de manera inesperada.

Empresarios del sector inmobiliario se comunicaron con ella tras la final para ofrecerle acompañamiento en la adquisición de una propiedad aprovechando la alta plusvalía del país caribeño.

Karina García y los proyectos sociales que quiere hacer

García también aseguró que quiere destinar parte del premio a un encuentro especial con su comunidad digital, a modo de agradecimiento por acompañarla durante la competencia. Señaló que este sería uno de los primeros eventos que organizará una vez tenga claridad sobre la suma disponible.

Pero su plan más emotivo está relacionado en su tierra. La influenciadora manifestó que destinará una parte del dinero a apoyar una fundación infantil en Colombia, aunque aún evalúa si será dirigida a niños en situación de abandono, con discapacidad o en condición vulnerable.