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¿Andrea Valdiri está en embarazo? Estas imágenes encendieron los rumores

Tras una pregunta que le hicieron a su novio, comenzaron a difundirse múltiples versiones en las redes sociales.

Foto: @andreavaldirisos en Instagram.

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
10:06 a. m.
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En los últimos días, Andrea Valdiri, la reconocida influencer barranquillera, celebró por lo alto los 15 años de su hija Isabella.

La ceremonia se realizó exactamente en La Serrezuela, en Cartagena, y contó con la presencia de múltiples personalidades del entretenimiento.

Así fueron los 15 años de la hija de Andrea Valdiri: lujoso carro de regalo y esmeraldas a los asistentes
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Además, entre los regalos, Andrea Valdiri le entregó un vehículo Mini Cooper a su hija.

Durante el prestigioso evento, Andrea Valdiri estuvo junto a Juan Sepúlveda, su pareja, y fueron cuestionados acerca de si piensan tener hijos en un futuro.

Por lo tanto, el empresario realizó un gesto que ha encendido los rumores acerca de un posible embarazo. ¿Cuál fue?

¿Andrea Valdiri está embarazada? Así se desató el rumor

Apenas a Juan Sepúlveda le preguntaron por los planes de tener hijos con Andrea Valdiri, comenzó a consentir el vientre de la creadora de contenido e, incluso, se agachó para darle un beso.

Mientras tanto, Andrea puso cara de felicidad y expectativa y, finalmente, la escena terminó con un tierno beso.

Algunas de las imágenes que quedaron de ese momento fueron las siguientes:

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores tras los rumores del supuesto embarazo de Andrea Valdiri?

Desde que las fotos comenzaron a circular en las redes sociales, los internautas han escrito múltiples opiniones.

"Yo creo que puede ser marketing", "sería lindo", "ella es una mujer responsable", "la decisión de ellos es respetable", "ese hombre ha estado pendiente de todo", "se ve feliz con él" y "se nota que se aman", han sido algunos de los comentarios.

Sin embargo, hasta el momento, Andrea Valdiri no ha confirmado oficialmente que esté embarazada o que tenga planes de tener un nuevo hijo.

Este fue el mensaje de Andrea Valdiri tras los 15 años de Isabella, su hija

Tras la destacada ceremonia, Andrea Valdiri compartió algunas fotos y dedicó las siguientes palabras a su hija:

Felipe Saruma frenó incómoda pregunta sobre Andrea Valdiri en plena entrevista: video
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