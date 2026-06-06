Mujer escuchó a su hijo pedir ayuda entre lágrimas, pero era una voz creada IA: así funciona la estafa

Las herramientas de inteligencia artificial avanzan a gran velocidad y cada vez son más utilizadas en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Sin embargo, también han abierto la puerta a nuevas modalidades de fraude.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Estados Unidos, donde una mujer recibió una llamada que parecía provenir de su hijo adolescente.

La voz sonaba idéntica y el mensaje era desesperado: necesitaba ayuda urgente. Lo que ella no sabía era que estaba escuchando una voz clonada mediante inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan las estafas con voces creadas por Inteligencia Artificial?

La víctima fue Jennifer Benz, una corredora de seguros de 46 años y madre de seis hijos, residente en Buffalo, Nueva York.

Todo comenzó cuando recibió una llamada desde un número desconocido mientras se encontraba en su casa. Al contestar, escuchó lo que parecía ser la voz de su hijo Fred, de 16 años, llorando y pidiendo ayuda.

Según le dijeron, un amigo del joven había recibido un disparo y había fallecido. Además, aseguraban que Fred había quedado retenido por un hombre que exigía dinero para dejarlo en libertad.

La situación parecía tan real que la mujer creyó en cada palabra.

¿Cómo descubrió que se trataba de una estafa?

Durante la llamada, los delincuentes le exigieron entregar dinero en efectivo en un supermercado cercano para liberar a su supuesto rehén.

Mientras vivía momentos de angustia y desesperación, ocurrió algo que cambió por completo la situación: recibió una fotografía de su hijo sonriendo mientras asistía a un partido de fútbol.

La imagen confirmó que el adolescente estaba sano y salvo y que todo había sido un engaño.

Nada me habría convencido de que era una estafa hasta que lo vi con mis propios ojos. Fueron 20 minutos de pánico.

¿Cómo logran crear las voces idénticas para estafar a las personas?

Expertos en ciberseguridad advierten que actualmente existen aplicaciones capaces de clonar una voz utilizando apenas unos segundos de grabación.

Brian Long, director ejecutivo de una empresa especializada en protección frente a fraudes con inteligencia artificial, explicó que esta tecnología se ha vuelto extremadamente accesible.

Según indicó, antes era una tarea compleja que requería conocimientos avanzados, pero hoy cualquier persona puede generar imitaciones convincentes en cuestión de segundos.

Los delincuentes suelen obtener muestras de voz a través de redes sociales, mensajes de audio o grabaciones disponibles en internet.

¿Necesitan una copia perfecta de la voz?

Los especialistas aseguran que no.

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Amit Gupta, ejecutivo de una firma de ciberseguridad, explicó que el objetivo principal no es crear una réplica exacta, sino generar suficiente credibilidad para sembrar miedo y urgencia.

Una simple frase como "mamá, ayúdame" o "papá, tuve un accidente" puede ser suficiente para que una persona actúe impulsivamente sin detenerse a verificar la información.

Por esa razón, muchas víctimas caen en la trampa incluso cuando la clonación de voz no es perfecta.

Las autoridades han advertido que los adultos mayores son uno de los grupos más afectados por este tipo de fraude.

De acuerdo con cifras del FBI, los estadounidenses mayores de 60 años reportaron pérdidas superiores a los 7.700 millones de dólares durante el último año debido a diferentes modalidades de estafa.

El organismo también informó que los fraudes relacionados con inteligencia artificial provocaron pérdidas cercanas a los 893 millones de dólares.

¿Qué recomiendan los expertos para evitar caer en estas trampas?

Los especialistas aconsejan mantener la calma ante cualquier llamada que solicite dinero de manera urgente.

También recomiendan comunicarse directamente con el familiar involucrado a través de otro número, realizar preguntas cuya respuesta solo conozca la persona real y desconfiar de cualquier presión para actuar de inmediato.