"Tenía 3 días de haber parido": contundente comunicado de Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada

El pasado 26 de septiembre de 2025, después de semanas de múltiples rumores, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada confirmaron el fin de su relación.

En horas de la tarde, Juan David Tejada publicó un comunicado en sus historias de Instagram y aseguró que la ruptura se dio en buenos términos.

Además, posteriormente, Aida Victoria Merlano también se pronunció en Instagram y reveló desde cuándo está soltera. ¿Qué dijo exactamente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue como Aida Victoria Merlano confirmó el fin de su relación con Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano, en un contundente mensaje, aseguró que no había dicho nada de su ruptura debido a que se concentró al máximo en el inicio de su maternidad.

"No hay ningún comunicado que hacer. Simplemente, me separé y maduré lo suficiente como para no querer hacer de mi ruptura un show mediático", comenzó escribiendo Aida Victoria Merlano.

"Por otro lado, tenía tres días de haber parido cuando tomé la decisión. Entonces quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad. Además, creo que lo logré porque junto a Emi pasamos esas semanas que son tan duras y difíciles, muy llenos de amor y fuera del caos", precisó también.

Juan David Tejada dijo que la ruptura con Aida Victoria Merlano no fue por infidelidad

Hace algún tiempo, Yina Calderón, en un polémico video, dijo que, presuntamente, Juan David Tejada le había sido infiel a Aida Victoria Merlano.

No obstante, él desmintió esa versión y volvió a aclararlo en el comunicado en el que confirmó la ruptura.

"Ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana", especificó.

"Quiero con esto también aclarar que no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos. Siempre estaré para mi hijo y mi más grande respeto y admiración para ella", concluyó.