¿Fin de la relación de Aida Victoria Merlano con el papá de su hijo? Las redes se encienden con indirectas

La pareja ha dejado un par de indirectas que hacen dudar de su futuro a sus millones de seguidores.

agosto 26 de 2025
Aída Victoria Merlano y su pareja, el empresario Juan David Tejada, se han convertido en el centro de un torbellino de especulaciones. A pesar de haber recibido a su primer hijo juntos recientemente, la pareja se encuentra bajo el ojo del público debido a crecientes rumores sobre una posible separación.

Y es que en los últimos días, los seguidores de la pareja han notado la ausencia de publicaciones conjuntas y la falta de interacciones habituales, lo que ha encendido las alarmas y desatado una ola de comentarios y teorías sobre el estado de su relación.

Los comentarios en las publicaciones de Juan David Tejada en Instagram se han llenado de preguntas de sus seguidores, que buscan una explicación a la aparente distancia entre la pareja. "Parece que terminaron", "Aída ya no sale en tus historias", y "Están pasando por una crisis, es obvio", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre su relación con el papá de su hijo?

Aída Victoria Merlano, conocida por su franqueza y su habilidad para manejar la atención mediática, ha respondido de manera sutil pero contundente a la marea de chismes.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, publicó la frase: "Muchachas, a agosto no le cabe un chisme más".

Si bien no se refirió directamente a los rumores de separación, muchos han interpretado su mensaje como una clara alusión a la situación.

De acuerdo con varios portales de 'chismes', se aseguró una supuesta confirmación de la hija de Juan David Tejada, Sara Tejada, la pareja ha puesto fin a su relación.

 

 

