¿El hijo de Aida Victoria Merlano es de Westcol? La influencer rompió el silencio y lo aclaró

En los últimos días, Yina Calderón, en un video polémico, indicó que se había enterado de que Mr. Stiven, el reconocido streamer colombiano, tenía la versión de que el hijo de Aida Victoria Merlano sería de Westcol.

Tras esa afirmación, las redes se revolucionaron e hicieron viral ese comentario y, por lo tanto, en las últimas horas, Aida Victoria Merlano rompió el silencio y reveló la verdad.

RELACIONADO Aida Victoria Merlano presume su figura tras una semana de dar a luz a su hijo

¿Qué fue lo que dijo? Descubra todos los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto fue lo que dijo Yina Calderón sobre Aida Victoria Merlano y Westcol

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 aseguró que esa era la 'bomba' que tenía Mr. Stiven, aunque también detalló que todavía no tenía claro si era verdad o no. Sus palabras fueron las siguientes:

"Ese era el chisme 'bomba' que tenía Mr., que Westcol al parecer es el papá del hijo de Aida. Yo no estoy diciendo que sea verdad, pilas, todo es presuntamente, pero nos lo mandaron a las páginas de chismes", comenzó diciendo Yina Calderón.

"Nos enviaron hasta fotos de Aida y Westcol en la clínica de Barranquilla", agregó.

Fue así como, a raíz de las palabras de la DJ, Aida Victoria Merlano se pronunció en una historia de Instagram desmintiendo la versión que divulgó Yina Calderón.

Así fue como Aida Victoria Merlano negó que Westcol sea el papá de su hijo

Luego del video de Yina Calderón, un influencer conocido como 'Jei comunica', que sube videos relacionados con la vida de los famosos, le preguntó a Aida Victoria Merlano que si eso era verdad y la influencer lo negó rotundamente.

Adicionalmente, en su cuenta de Instagram, amplió lo siguiente:

RELACIONADO Aida Victoria Merlano y las dos situaciones que le causaron dolor tras el parto de su hijo

Entonces mi ex me preñó por inseminación telepática. Mi amor, cuando usted estaba confrontando sus chismes, yo estaba dando una conferencia frente a 4.000 personas. Águilas no caza mosca, mamacita.

En ese sentido, Aida Victoria Merlano dejó claro que Juan David Tejada, su actual pareja, es el papá de su hijo.