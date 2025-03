Aida Victoria aseguró que un ex le robó $45 millones y que otro la amenazó con pistola: ¿reveló sus nombres?

Aida Victoria Merlano, la reconocida influencer que hace pocos días reveló que será mamá de un niño que se llamará Emi, hizo una dinámica en la que respondió algunos comentarios que los internautas le escribieron en Instagram y habló de detalles que nunca antes había mencionado de sus antiguas relaciones.

Todo esto surgió en el momento en el que se sintió atacada por un usuario y, por lo tanto, comunicó que ha habido situaciones que la han hecho sufrir en sus anteriores vínculos sentimentales, pero que ella no los ha contado debido a que considera que es mentira que siempre expone a los hombres con los que termina.

En video: Aida Victoria Merlano indicó que un exnovio le robó una millonada y que otro la amenazó con una pistola

El internauta al que Aida Victoria Merlano decidió responderle el comentario le escribió lo siguiente:

"Apenas se deje con él (su actual novio), saldrá a hablar como ha pasado con todos".

En ese sentido, la reconocida influencer explicó los argumentos por los que cree que esa afirmación es falsa. Además, hizo hincapié en los únicos casos en los que toma la decisión de hablar públicamente de sus exnovios.

"¿Tú sabes cuál fue el ex que me robó 45 millones? No. ¿Tú sabes cuál fue el ex que me sacó pistola? No. Porque yo no salgo a hablar, sino que a responder, y ellos habrán podido ser ladrones, violentos, pero nunca lo suficientemente brutos como para meterse conmigo públicamente", inició afirmando Aida Victoria Merlano en un video.

"Entonces, si tú sales a hacer una afirmación de naturaleza pública, tienes que aguantarte la arrastrada de naturaleza pública que yo te pegue. Y si tú quieres hacerme quedar mal, me toca sentarte en el lava cabezas, esperar a que te laven tu pelito y darte tu respectiva peinada", agregó.

Asimismo, hizo énfasis en que ella no es conflictiva, sino que simplemente ha tenido un par de exnovios que han tomado malas decisiones y, por ende, se ha visto en la necesidad de defenderse.

¿Cuándo se enteró Aida Victoria Merlano de su embarazo?

En las últimas semanas, Aida Victoria Merlano comunicó que a finales del 2024 se enteró de que estaba embarazada, pero que quiso manejar la noticia con prudencia.

Su principal argumento fue que no la pasó bien durante las primeras semanas y que, por lo tanto, tomó la decisión de esperar hasta que pudieran realizarle un estudio genético a su bebé para detectar cómo se encontraba de salud.

De esa manera, solo hasta que los especialistas médicos le informaron que todo estaba marchando bien, ella se animó a hacer pública la noticia y revelar el sexo de su bebé.