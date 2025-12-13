Maluma presente en el Atanasio Girardot para la final de ida entre Nacional y Medellín: video

La final de ida de la Copa BetPlay 2025 no solo concentró la atención por el clásico paisa entre Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, sino también por un invitado de lujo que no pasó desapercibido en las tribunas del estadio Atanasio Girardot.

Maluma, uno de los artistas colombianos con mayor proyección internacional, dijo presente en la gran cita futbolera y se robó parte de los reflectores antes del compromiso.

El cantante antioqueño llegó al escenario deportivo en medio de la expectativa de los hinchas y rápidamente fue reconocido por los aficionados.

Vestido con una camiseta clásica de Atlético Nacional, el artista dejó claro, una vez más, su vínculo emocional con el club verdolaga y con el fútbol de su ciudad.

Maluma presente para apoyar a Atlético Nacional en la final de la Copa BetPlay

A través de videos y fotografías difundidas en redes sociales, se vio a Juan Luis Londoño Arias, compartiendo con los asistentes, firmando camisetas, posando para selfies y disfrutando del ambiente previo a la final.

Su presencia generó una ola de reacciones entre los seguidores del fútbol colombiano, que destacaron el respaldo del artista en la final de ida de la Copa BetPlay.

Maluma ha manifestado en distintas ocasiones su amor por Atlético Nacional y por el deporte, y esta aparición en el Atanasio Girardot reafirmó esa conexión.

Para muchos hinchas, su asistencia fue interpretada como un gesto de apoyo en una instancia decisiva, en un clásico que paralizó a Medellín y al país futbolero.

El clásico paisa define el rumbo de la Copa BetPlay 2025

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se enfrentarán en el juego de ida de la final de la Copa BetPlay 2025 con el objetivo de dar el primer paso hacia el título del segundo torneo más importante del fútbol profesional colombiano.

Además del trofeo, el campeón del certamen asegurará un cupo a la fase previa de la Conmebol Sudamericana, lo que eleva la relevancia de la serie.

El Atanasio Girardot luce un ambiente de final, con tribunas colmadas y una expectativa que se sintió desde horas antes del pitazo inicial.

La final de vuelta definirá al campeón, pero la imagen del artista verdolaga alentando desde la grada ya quedó como una de las postales más comentadas de esta primera batalla por la Copa BetPlay 2025.