¡Aida Victoria Merlano se casa! Este será su esposo

En las últimas horas, Aida Victoria Merlano, la reconocida creadora de contenido, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casará con David Darville, el streamer que es conocido en el mundo digital como 'Escro' y es su actual pareja.

La oriunda de Barranquilla publicó unas fotos y un video en los que reveló cómo fue la propuesta de matrimonio y, posteriormente, en una historia de Instagram, manifestó que su respuesta fue un rotundo sí.

Así fue como Aida Victoria Merlano anunció que se casará con 'Escro', su pareja

En un post de Instagram, Aida Victoria Merlano mostró su mano con el anillo que le entregó 'Escro' en la propuesta de matrimonio.

RELACIONADO Aída Victoria Merlano rompió el silencio sobre el rumor de infidelidad de J Balvin

Además, la influencer barranquillera adjuntó un video en el que se pudo apreciar que el streamer le leyó una carta y, apenas unos minutos después, se arrodilló en la playa para preguntarle si quería casarse con él.

"Estaba un poquitico perdida, pero sí me voy a casar", afirmó Aida Victoria Merlano.

"Y para la gente que cree que yo estaba esperando, no estoy embarazada. Yo ahorita estoy en mi plan juiciosa", añadió.

Él es 'Escro', el hombre que será el esposo de Aida Victoria Merlano

David Darville, el streamer que transmite en Kick y es conocido como 'Escro', es oriundo de las Bahamas y tiene 33 años.

No obstante, su trabajo no solo está relacionado con la creación de contenido digital, sino que también ha incursionado en los campos de la producción y la composición musical.

'Escro' habló de Aida Victoria Merlano durante una transmisión en vivo y, después de que la influencer se percató de ese suceso, comenzó a tener contacto con él hasta que inició su romance.

"Qué viva el amor", "ese man se la ganó fue toda", "qué felicidad", "uno debe amar lo que más pueda", "te lo mereces", "los amo", "Dios los bendiga", "me encanta", "qué chévere" y "queremos la historia completa", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.