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Aida Victoria habló sin filtros de Escro: "Nunca me habían visto así de enamorada"

La inesperada confesión de Aida Victoria Merlano sobre Escro que causó revuelo en las redes sociales.

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Foto: IG aida-victoria-merlano escro

Noticias RCN

julio 27 de 2026
04:57 p. m.
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Aida Victoria Merlano volvió a hablar de David Darville, conocido en redes como Escro, y sorprendió al contar cómo nació su relación. La influenciadora confesó quién dio el primer paso y qué fue lo que realmente la hizo admirar al streamer.

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Durante una reciente transmisión en vivo, la barranquillera compartió detalles inéditos de su acercamiento con el creador de contenido, en medio del interés que ha despertado la pareja por sus constantes apariciones juntos en redes sociales.

¿Qué contó Aida Victoria Merlano sobre Escro?

Aunque desde hace varias semanas Aida Victoria Merlano y David Darville han protagonizado colaboraciones, transmisiones en vivo e incluso muestras públicas de afecto, la creadora de contenido aseguró que el inicio de su historia fue muy diferente a lo que muchos imaginaban.

Según explicó, antes de comenzar a realizar transmisiones en plataformas digitales ni siquiera sabía quién era Escro. Su primer contacto ocurrió cuando encontró un video en el que él hablaba sobre ella.

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Entre risas, recordó que inicialmente pensó que el streamer la estaba criticando, una reacción que atribuyó a estar acostumbrada a recibir comentarios negativos. Sin embargo, al revisar el contenido descubrió una realidad distinta.

La influenciadora decidió seguir observando las transmisiones de Escro y fue entonces cuando empezó a admirar la disciplina con la que construía su comunidad digital y el tiempo que dedicaba a generar contenido.

Esa admiración la llevó incluso a pagar una suscripción durante una transmisión en la plataforma Kick, un gesto que terminó convirtiéndose en el primer acercamiento entre ambos.

¿Qué fue lo que le gustó a Aida Victoria Merlano de Escro?

Durante la conversación, Merlano explicó que hubo una frase de Escro que llamó especialmente su atención. En medio de una transmisión, el creador de contenido le aconsejó no desmotivarse por las cifras de audiencia, comentario que, según dijo, la hizo reflexionar sobre su proceso como streamer.

Con el paso de las semanas comenzaron a compartir más espacios y a conocerse fuera del personaje que millones de usuarios siguen en internet.

Incluso, durante una cena transmitida en vivo, Aida dejó claro que su interés no nació por la fama de Escro, sino por la persona detrás de la figura pública.

"Yo no conocí a Escro, conocí a David", aseguró la barranquillera, quien afirmó que ha encontrado en él a una persona que la hace feliz y con quien disfruta compartir tanto dentro como fuera de las cámaras.

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Las declaraciones llegan en un momento en el que ambos siguen despertando la curiosidad de sus seguidores, especialmente después de que la influenciadora confesara públicamente:

"Estamos tragados. Ustedes nunca me habían visto así de enamorada", una frase que terminó alimentando aún más el interés por la relación.

Con estas nuevas revelaciones, Aida Victoria Merlano volvió a ubicarse entre las tendencias en redes sociales, mientras sus seguidores continúan atentos a la evolución de un romance que cada vez deja menos dudas.

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