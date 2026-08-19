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Pipe Bueno rompió el silencio y habló sobre sus problemas sentimentales con Luisa Fernanda W

El artista habló del complicado momento sentimental que estuvo a punto de costarle su familia.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
10:26 a. m.
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Pipe Bueno y Luisa Fernanda W han conformado una de las parejas sentimentales más estables y mediáticas dentro de la industria del entretenimiento en Colombia por lo que cada detalle de su relación genera discusión en redes.

Recientemente, el intérprete de ‘Cupido falló’ habló para el podcast ‘Los hombres sí lloran’, del actor Juan Pablo Raba, en donde reveló detalles inéditos de su vida laboral y se sinceró sobre uno de los momentos familiares más complejos que atravesó junto a su prometida Luisa Fernanda W.

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Pipe Bueno habló sobre sus problemas sentimentales

El podcast del actor se ha convertido en uno de los espacios más profundos y mediáticos en donde hombres son los protagonistas de sus propias historias al hablar desde la sinceridad y la salud mental.

Para un nuevo episodio, Pipe Bueno decidió participar en la entrevista para hablar sobre su vida, su exitosa carrera artística y el proceso de sanación que atravesó durante su participación en recientes retiros espirituales.

Pese a que Luisa también comentó fragmentos de los problemas de pareja que atravesó con el cantante, Andrés Felipe Giraldo Bueno habló por primera vez sobre la compleja situación al tener problemas con el alcohol y haber sido alejado momentáneamente de sus hijos.

Según su relato, Bueno empezó a implementar el consumo de alcohol constante. No solo durante sus conciertos ya que también empezó a beber durante sus días de descanso y demás espacios de esparcimiento que se presentaban a diario.

Sin embargo, una mañana su vida dio un giro por completo ya que al despertar se percató de la ausencia de su prometida y de sus hijos, quienes decidieron salir de su vivienda para hospedarse en un hotel.

“Ese día empezó una transición y pensé en mis hijos (...) de repente empezó a llegarme un sentido de que yo quiero verme viejo con mis hijos, quiero tener una carrera longeva, yo quiero estar saludable, tengo que parar y ver a mis hijos. Luisa ese día ya estaba dispuesta a que nos separáramos, la decisión ya estaba en su corazón”, señaló.

Ante la complejidad del asunto, Pipe decidió pedirle perdón a la empresaria al solicitarle la última oportunidad para retomar su relación. Tras varias semanas de tratar de conectarse nuevamente, Pipe logró vivir una experiencia religiosa que cambió su vida.

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Pipe Bueno sobre su proceso religioso

En medio de la compleja situación con su familia, el cantante se refugió en Dios al afirmar haberle entregado sus problemas.

“Empezaron los días felices porque sí (...) dije que sería Dios. Le dije que, si me iba a hablar, que lo hiciera claro. Él bajó y me habló directo y después entendí todo lo que me pasó con Lu (...) entendí que no todo tiene que ser cómo quiero, cuándo quiero y cómo debe ser”, afirmó.

Pese a las grandes dificultades y el cambio que logró al acercarse a Dios, su relación familiar logró mejorar y su música tomó un nuevo rumbo al tener “propósito” y un “sentido”.

“Ahora tengo el mejor álbum que he hecho en toda mi vida (...) cómo estaría yo de perdido que realmente es la primera vez que con amor cojo y le hago una canción a mi esposa”, agregó.

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