Desde antes de que se llevaran a cabo las elecciones 2026 en Colombia, Mhoni Vidente aseguró que Abelardo de la Espriella las ganaría con un margen de victoria muy corto y que se convertiría en el nuevo mandatario.

Además, la reconocida astróloga radicada en México ha manifestado que Colombia no solo tendría un crecimiento económico importante a raíz de unas negociaciones prósperas, sino que mejoraría a nivel de seguridad.

En medio de esa coyuntura, en una de sus últimas predicciones, Mhoni Vidente volvió a hablar de Abelardo de la Espriella y le continuó augurando un buen futuro, a pesar del fuerte terremoto de magnitud 7.4 que se presentó en la mañana del lunes 10 de agosto de 2026.

Esta fue la esperanzadora predicción que Mhoni Vidente hizo sobre Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia

De acuerdo con Mhoni Vidente, Abelardo de la Espriella contaría con un respaldo que le vendría bien a Colombia a lo largo de su mandato.

"Abelardo tendrá el apoyo directamente de Marco Rubio, que es el segundo hombre más poderoso del mundo", dijo.

"Él le estará dando la mano para empezar a crecer", añadió la importante astróloga.

¿Qué más ha dicho Mhoni Vidente acerca de Colombia?

Aparte de hablar exclusivamente del presidente Abelardo de la Espriella, Mhoni Vidente también explicó cómo sería el progreso que comenzaría a verse en Colombia.

"Colombia empieza a avanzar. Tendrá un presidente que llegó para unir, formar, crecer y dar el impulso que necesitaba el pueblo para creer en la justicia", señaló la vidente de origen cubano.

"El país empezará a pisar la abundancia, la estabilidad y, sobre todo, la seguridad. Habrá un desarrollo en todos los niveles", concluyó.