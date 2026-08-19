Indígenas del Bajo Baudó enfrentan doble tragedia tras terremoto y lluvias

El panorama en el departamento del Chocó es crítico. No solo los estragos del terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto han dejado graves daños, sino que ahora las intensas lluvias y las inundaciones han convertido la emergencia en un doble problema.

Las comunidades indígenas en el municipio del Bajo Baudó son las más afectadas, pues muchas de ellas permanecen aisladas y sin acceso a ayuda humanitaria. La distancia de los resguardos respecto a los centros poblados dificulta conocer la condición de sus habitantes.

Resguardos indígenas del Bajo Baudó en riesgo por lluvias

Autoridades locales advierten que la situación es especialmente preocupante en los resguardos indígenas, donde aún no han llegado los paquetes de asistencia.

“Estamos viviendo una grave afectación en el municipio del Bajo Baudó debido al sismo registrado el 10 de agosto, sumándose también vendavales, fuertes lluvias e inundaciones, provocando y dejando en riesgo a numerosas familias”, señaló la personera Keidy Yoela Lozano.

La funcionaria pidió activar mecanismos de emergencia y recordó que “es la fecha y todavía no nos han llegado las ayudas, y estas familias ya la requieren de manera urgente”.

Plan de ayuda aérea

Ante la magnitud de la crisis, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional preparan un plan para trasladar en helicópteros los paquetes de ayuda humanitaria hacia los resguardos indígenas y las zonas más apartadas del Bajo Baudó.

Noticias RCN acompañará el proceso de organización y envío de las ayudas, mientras las autoridades locales mantienen la alerta por las lluvias y la marea alta que agravan la emergencia.