Aída Victoria Merlano rompió el silencio sobre el rumor de infidelidad de J Balvin

Aída Victoria Merlano se pronunció sobre el rumor de una supuesta infidelidad de J Balvin a su pareja, Valentina Ferrer, luego de que una creadora de contenido asegurara haber tenido un encuentro con el cantante años atrás.

Durante los últimos días, el nombre de J Balvin volvió a convertirse en tendencia por una polémica relacionada con su vida personal. Todo comenzó cuando la modelo e influenciadora Melanie Pavola afirmó que, años atrás, sostuvo un encuentro sentimental con el artista colombiano y que, en medio de esa situación, él le confesó que Valentina Ferrer estaba embarazada.

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Según su versión, tras conocer esa información decidió alejarse y posteriormente contarle lo ocurrido a la modelo argentina. Aunque el relato generó miles de reacciones en redes sociales, hasta ahora ni J Balvin ni Valentina Ferrer han emitido declaraciones públicas sobre el tema.

Quien sí decidió intervenir fue la influenciadora Aída Victoria Merlano, que durante una transmisión en vivo compartió su opinión sobre la controversia y cuestionó que un episodio presuntamente ocurrido hace varios años salga a la luz en este momento.

¿Qué dijo Aída Victoria Merlano sobre J Balvin?

Aída Victoria aseguró que no comprendía las razones para revivir una historia del pasado cuando, según manifestó, actualmente el cantante proyecta una imagen diferente y mantiene una familia consolidada.

"Valentina defiende ese hogar, si fuera ella subo una historia diciendo '¿dijiste que estuviste con mi marido? éxitos hija de p*** porque no te volvió a llamar y aquí estoy yo construyendo mi hogar, aquí estoy millonaria y ahora que exhibiste esto me tiene que pedir perdón por algo que ya pasó y lo había perdonado", dijo.

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Durante la transmisión también envió un mensaje dirigido a Valentina Ferrer, señalando cuál sería su reacción si estuviera en su lugar. En su intervención defendió la importancia de proteger la relación y consideró que no vale la pena reabrir situaciones que, de haber ocurrido, pertenecerían al pasado.

¡Valentina defiende ese hogar! Si fuera ella subo una historia diciendo '¿dijiste que estuviste con mi marido? éxitos hija de put... ¿Por qué no te volvió a llamar? Aquí estoy yo construyendo mi hogar, estoy millonaria y ahora que exhibiste esto me tiene que pedir perdón por algo que ya pasó y lo había perdonado.

Además, expresó que espera que el artista no permita que la polémica afecte su entorno familiar y afirmó que, aunque suele respaldar las causas de las mujeres, en este caso considera que la prioridad debe ser preservar el hogar construido por la pareja.

¿De dónde surgió el rumor de infidelidad de J Balvin?

La controversia nació después de que Melanie Pavola relatara públicamente una experiencia que, según dijo, vivió hace varios años con el intérprete de música urbana.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron en plataformas digitales, donde miles de usuarios comenzaron a debatir sobre la veracidad del relato y las implicaciones que podría tener para la relación entre J Balvin y Valentina Ferrer.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación por parte del cantante, de la modelo argentina ni de sus representantes sobre lo narrado por la creadora de contenido.

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Mientras tanto, la discusión continúa creciendo en redes sociales, donde las opiniones están divididas entre quienes consideran que el tema pertenece al ámbito privado y quienes creen que las declaraciones seguirán alimentando la conversación alrededor de una de las parejas más reconocidas del entretenimiento latino.