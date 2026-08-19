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Trabajo sí hay en Bogotá: anuncian 650 vacantes para conductores, auxiliares y profesionales

Bogotá ofrece 650 vacantes de empleo para diferentes perfiles este 20 y 21 de agosto. Hay convocatorias presenciales y virtuales; así puede postularse.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

agosto 19 de 2026
11:09 a. m.
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Quienes estén buscando empleo en Bogotá tendrán nuevas oportunidades esta semana. La estrategia ‘Talento Capital’, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), habilitó 650 vacantes laborales para diferentes perfiles, con jornadas de postulación presencial y virtual este jueves 20 y viernes 21 de agosto de 2026.

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Las ofertas incluyen cargos en salud, alimentos, logística, servicio al cliente y áreas comerciales. Hay oportunidades para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales, dependiendo del puesto.

Vacantes de empleo en Bogotá este jueves 20 de agosto

Una de las convocatorias ofrece 200 puestos en el sector salud. Se buscan auxiliares de farmacia, enfermería, odontología y laboratorio, además de profesionales en enfermería, conductores de ambulancia, optómetras y médicos especialistas.

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Los interesados deberán asistir el jueves, entre las 8:00 a. m. y 3:00 p. m., al Hospital Simón Bolívar, ubicado en la carrera Séptima #166-01.

También estarán disponibles 100 vacantes para trabajar en el Aeropuerto El Dorado, entre ellas conductores, auxiliares de bodega y enfermería, agentes de operaciones y servicio al cliente y supervisores. La convocatoria será de 8:00 a. m. a 12:00 m. en la calle 70A #9-39.

Adicionalmente, habrá 150 oportunidades virtuales con GATEGOURMET S.A.S. para auxiliares de cocina, panadería, bodega, planta y producción, así como conductores C2 o C3. La jornada será de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

¿Cómo postularse a las ofertas de empleo?

El viernes 21 de agosto habrá otras 200 vacantes, con postulación virtual entre las 9:00 y 10:00 a. m. Se requieren asesores de call center, vendedores tienda a tienda, operarios de cultivo, auxiliares de cocina y abastecimiento, conductores C2 y operarios de máquina plana.

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Los interesados deberán registrarse mediante los formularios habilitados por la Secretaría de Desarrollo Económico y participar en las entrevistas virtuales correspondientes.

La entidad recordó que para acceder a las ofertas de ‘Talento Capital’ no se requieren intermediarios ni pagos. En las jornadas presenciales se recomienda llevar hoja de vida actualizada, documento de identidad y soportes de formación y experiencia.

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