CANAL RCN
Tendencias

¿Aida Victoria Merlano tiene un nuevo romance? Estas serían las pruebas

A través de redes sociales, varios seguidores sospechan sobre un nuevo posible romance de Aida Victoria Merlano tras su ruptura.

Aida Victoria
FOTO: Aida Victoria Merlano - instagram

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
06:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de su ruptura con Juan David Tejada, Aida Victoria Merlano ya tendría un nuevo romance.

¿Aida Victoria Merlano ya tiene un nuevo amor? Salió a la luz un revelador chat
RELACIONADO

¿Aida Victoria Merlano ya tiene un nuevo amor? Salió a la luz un revelador chat

¿Cómo confirmaron la ruptura Juan David Rejada y Aida Victoria Merlano?

Hace algunas semanas, Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano confirmaron su ruptura a través de las redes sociales, tan solo pocos días después del nacimiento de su primer hijo.

Desde entonces, los rumores sobre su relación no han cesado, y la situación ha generado aún más especulaciones entre sus seguidores.

Aunque muchos se preguntan cuáles fueron las verdaderas razones de la separación, hasta el momento ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas al respecto

Aida Victoria Merlano reveló que un futbolista le escribió tras su ruptura con Juan David Tejada: ¿dijo quién?
RELACIONADO

Aida Victoria Merlano reveló que un futbolista le escribió tras su ruptura con Juan David Tejada: ¿dijo quién?

¿Aida Victoria Merlano tiene un nuevo romance?

A través de la cuenta de farándula Re Chismes, se reveló que la empresaria se habría dado una nueva oportunidad con Felipe Zapata, empresario dedicado a la venta de automóviles en Medellín.

Todo apunta de un video que habría sido compartido por Felipe, en que según muchos, se escucha de fondo la risa de Aida, pero esto no ha sido comprobado.


Además, varias personas aseguraban haberla visto compartiendo con el mencionado empresario en diferentes lugares públicos.

Otra pista que ha llamado la atención de los seguidores son las coincidencias entre las historias y publicaciones en Instagram de ambos, donde aparentemente han estado en los mismos sitios, alimentando aún más las sospechas de una posible relación.

Por ahora, Aida Victoria no se ha pronunciado al respecto, por lo que las dudas y especulaciones siguen creciendo entre sus seguidores, quienes esperan que alguno de los dos confirme o desmienta lo que se dice en redes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

WhatsApp

WhatsApp impondrá límites de mensajes y algunos usuarios podrían perder la función de envío

Redes sociales

Andrea Valdiri aparece después de participar en ‘Stream Fighters’: reveló el número de seguidores que ganó

Yina Calderón

Yina Calderón acusa a Westcol tras recibir amenazas: "Se le cayó la máscara"

Otras Noticias

Millonarios

¿Hernán Torres seguirá dirigiendo a Millonarios? El técnico se pronunció tras empate con Bucaramanga

Hernán Torres habló tras empate con Bucaramanga y aclaró su futuro en Millonarios en medio de la crisis deportiva.

Dólar

Dólar hoy en Colombia: así amaneció la divisa este 22 de octubre de 2025

Conozca la tendencia del precio del dólar hoy 22 de octubre de 2025 en Colombia, la TRM vigente y cómo se comporta frente al peso colombiano.

Álvaro Uribe

El equipo de abogados detrás del fallo que declaró inocente y dejó en libertad a Álvaro Uribe

Estados Unidos

Redada en calles de Nueva York por parte del ICE: tensión en Chinatown y Soho

Enfermedades

Las tres peores formas de morir, según análisis de forenses