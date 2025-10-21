¿Aida Victoria Merlano tiene un nuevo romance? Estas serían las pruebas

Luego de su ruptura con Juan David Tejada, Aida Victoria Merlano ya tendría un nuevo romance.

¿Cómo confirmaron la ruptura Juan David Rejada y Aida Victoria Merlano?

Hace algunas semanas, Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano confirmaron su ruptura a través de las redes sociales, tan solo pocos días después del nacimiento de su primer hijo.

Desde entonces, los rumores sobre su relación no han cesado, y la situación ha generado aún más especulaciones entre sus seguidores.

Aunque muchos se preguntan cuáles fueron las verdaderas razones de la separación, hasta el momento ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas al respecto

¿Aida Victoria Merlano tiene un nuevo romance?

A través de la cuenta de farándula Re Chismes, se reveló que la empresaria se habría dado una nueva oportunidad con Felipe Zapata, empresario dedicado a la venta de automóviles en Medellín.

Todo apunta de un video que habría sido compartido por Felipe, en que según muchos, se escucha de fondo la risa de Aida, pero esto no ha sido comprobado.



Además, varias personas aseguraban haberla visto compartiendo con el mencionado empresario en diferentes lugares públicos.

Otra pista que ha llamado la atención de los seguidores son las coincidencias entre las historias y publicaciones en Instagram de ambos, donde aparentemente han estado en los mismos sitios, alimentando aún más las sospechas de una posible relación.

Por ahora, Aida Victoria no se ha pronunciado al respecto, por lo que las dudas y especulaciones siguen creciendo entre sus seguidores, quienes esperan que alguno de los dos confirme o desmienta lo que se dice en redes.