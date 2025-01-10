Aida Victoria Merlano reveló que un futbolista le escribió tras su ruptura con Juan David Tejada: ¿dijo quién?

En el cierre de la semana anterior, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada informaron que su relación llegó a su fin.

Tejada publicó un comunicado en horas de la tarde y, posteriormente, Aida Victoria Merlano también redactó un texto en una historia de Instagram.

De acuerdo con lo expuesto por la influencer, la relación se acabó cuando ella tenía tres días de haber dado a luz.

Sin embargo, a causa de los rumores, Juan David Tejada hizo énfasis en que el romance no finalizó por infidelidades o faltas de respeto de alguno de los dos.

Tras el final de la relación, tanto Aida Victoria Merlano como Juan David Tejada han seguido apareciendo en sus redes sociales. Por lo tanto, el pasado 30 de septiembre de 2025, la influencer reveló que ha tenido varios admiradores y que uno de ellos es futbolista.

Así fue como Aida Victoria Merlano dio a entender que un futbolista le escribió tras su ruptura con Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano, con el tono jocoso que la caracteriza, indicó que sus seguidores han dado a entender que están interesados en que ella inicie otra relación pronto.

Además, también detalló qué fue exactamente lo que le dijo uno de sus admiradores durante los últimos días.

"Por ahí uno me escribió dizque '¿así quedas después de parir? Para hacerte otro'. Esos futbolistas son terribles", comenzó diciendo Aida Victoria Merlano.

Además, en esa historia de Instagram, añadió las siguientes palabras:

Aquí nos van a funar a todas porque dicen yo no sano, pero ustedes tampoco dejan. Óyeme y un gentío queriendo ser padrastro, terrible.

¿Por qué Aida Victoria Merlano no quiso hablar antes de su ruptura?

En el momento en el que Aida Victoria Merlano confirmó el fin de su relación, especificó que no había querido pronunciarse antes porque estaba concentrada en su maternidad.

Además, dejó claro que no quiere estar inmersa en ninguna polémica, sino que simplemente disfrutar del día a día junto a su hijo.