¿Aida Victoria Merlano ya tiene un nuevo amor? Salió a la luz un revelador chat

La influencer barranquilla publicó una conversación en Instagram y los internautas relacionaron de inmediato. Estos son los detalles.

Foto: @aidavictoriam en Insstagram.

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
10:39 a. m.
El pasado 26 de septiembre de 2025, Aida Victoria Merlano confirmó que se terminó su relación con Juan David Tejada, el padre de su hijo.

La influencer reveló que tomó la decisión a los tres días de haber dado a luz, pero que había evitado informar esa noticia para evitar polémicas en el inicio de su maternidad.

"No hay ningún comunicado que hacer, simplemente me separé y maduré lo suficiente como para no querer hacer de mi ruptura un show mediático", comenzó diciendo Aida Victoria Merlano en Instagram.

"Por otro lado, tenía tres días de haber parido cuando tomé la decisión, entonces quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad", agregó.

Y, luego de que se confirmó la ruptura, Aida Victoria Merlano realizó una parranda vallenata en su casa y el artista Camilo Méndez fue el cantante.

Por lo tanto, tras un par de dedicatorias en tono jocoso, los internautas comenzaron a rumorar un gusto entre los dos y Aida Victoria Merlano, durante el 2 de octubre, mostró un chat que ha dado de qué hablar.

¿Aida Victoria Merlano está iniciando un amorío con el cantante Camilo Méndez?

Aida Victoria Merlano, con la actitud divertida que la caracteriza, reveló un chat en el que, aparentemente, el cantante Camilo Méndez le está coqueteando.

La conversación fue así:

  • Camilo: Hay una canción que te voy a dedicar ese día (en una fiesta).
  • Aida: Ya. ¿Qué te dije la última vez?
  • Camilo: ¿Qué de tantas cosas?
  • Aida: ¿Que estaba qué?
  • Camilo: Ah, sanando.
  • Aida: ¿Entonces?
  • Camilo: ¿O sea que no puedes sanar mientras te dedico canciones? Y yo que ya estaba hasta componiendo.

Además, tras ese intercambio de mensajes, Aida Victoria Merlano, incluyendo un emoticón de risa, afirmó lo siguiente:

Dejo constancia de que yo estoy intentando sanar.

Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna acción puntual que confirme que Aida Victoria Merlano y Camilo Méndez están cerca de tener un romance debido a que varios de los comentarios han surgido en entornos jocosos.

¿Qué dijo Juan David Tejada tras el fin de su relación con Aida Victoria Merlano?

En un comunicado publicado en Instagram, Juan David Tejada dijo que terminó con Aida Victoria Merlano en buenos términos y que la comunicación sigue siendo buena por el bienestar de su hijo.

Además, negó que los detonantes estuvieran relacionados con infidelidades y faltas de respeto.

"Ustedes han sido parte de esta historia y mereces que ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana", escribió Juan David Tejada.

"Siempre estaré para mi hijo y mi más grande respeto y admiración para ella", concluyó.

