Aida Victoria revela secreto con el que recuperó su figura tras ser mamá

Aida Victoria Merlano sorprendió a todos sus seguidores tras mostrar su secreto para mantener su figura luego de dar a luz.

¿Cuál es el secreto de Aida Victoria Merlano para recuperar su figura tras el parto?

A través de redes sociales, la influenciadora reveló cómo ha sido su proceso para recuperar su figura. En principio, comentó la importancia de tener una alimentación balanceada, para que su cuerpo se encuentre en forma y lo más importante, saludable.

Yo pensé que me iba a demorar un año para recuperar mi cuerpo...Acabas de dar vida, pero se los juro, la alimentación lo es todo, expresó a través de Instagram.

Recalcó que no ha tenido tiempo de entrenar juiciosa, debido a su rol como madre y a las nuevas condiciones de su diario vivir.

Las trasnochadas con el niño, no me dan tiempo para ir al gimnasio, de hecho, desde que parí, solo he ido como unas seis veces.. Tampoco es que haya sido constante, afirmó la influencer.

¿Aida Victoria se separó de su esposo?

Muchos internautas se preguntan sobre la relación con Juan David Tejada, quien es el padre de su hijo, ya que no han vuelto a aparecer juntos en las plataformas digitales.

Por ahora no se conocen más detalles al respecto, únicamente que la influenciadora atraviesa un momento de gran felicidad al iniciar esta nueva etapa de su vida.

¿Aida Victoria Merlano se iba a realizar una cirugía?

La creadora de contenido compartió que estaba pensando en realizarse un procedimiento estético luego de dar a luz con su hijo, Emiliano.

Yo coticé la lipo, compartió Aida Victoria Merlano.

Aunque lo tenía en mente, comprendió que una alimentación balanceada sería la clave para lograr la transformación de su cuerpo. Por ahora, la creadora de contenido continuará compartiendo detalles sobre su maternidad y cómo vive esta nueva etapa junto a su hijo. Como era de esperarse, sus seguidores reaccionaron de manera positiva al conocer más de cerca los secretos y experiencias que ella ha revelado.