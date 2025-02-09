Melissa Grisales rompe el silencio tras rumores de infidelidad con el esposo de Aida Victoria Merlano

Los rumores sobre una supuesta crisis matrimonial entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada han ocupado las redes sociales en los últimos días. La controversia comenzó luego de que Yina Calderón sugiriera que el empresario habría sostenido un romance extramatrimonial con una joven identificada como Melissa Grisales, a pocos días del nacimiento de Emiliano, hijo de la pareja.

La versión se viralizó rápidamente y desató una ola de comentarios, críticas y ataques hacia la mujer señalada. Sin embargo, Grisales decidió pronunciarse públicamente para aclarar los hechos y negar de manera contundente cualquier vínculo sentimental con Tejada.

Melissa Grisales aclara su relación con Juan David Tejada

En un video publicado en redes sociales, Melissa Grisales aseguró que nunca ha sido pareja ni amante de Juan David Tejada. Explicó que el único contacto que tuvo con el empresario fue durante la grabación de un videoclip, donde incluso estuvo presente la propia Aida Victoria Merlano.

“Me doy la tarea, lastimosamente, de aclararles para que todos estén más tranquilos. Presuntamente no soy la moza de nadie. Todo se trató de una grabación en la que participamos con autorización de Aida”, señaló la modelo, rechazando tajantemente las acusaciones que circularon en internet.

Grisales también lamentó el impacto que los rumores han tenido en su vida personal y en la de la familia Merlano-Tejada, enfatizando que se trató de una confusión amplificada por la rapidez con que se difunden las especulaciones en redes sociales.

Críticas al poder de los rumores en redes sociales

La modelo aprovechó su declaración para reflexionar sobre el alcance de la desinformación en plataformas digitales. Denunció que, sin pruebas ni fechas claras, se dio por hecho una supuesta infidelidad que nunca ocurrió, generando un linchamiento social en su contra.

“Me parece increíble que alguien diga algo presuntamente, aparezca un nombre y todo el mundo dé por hecho que es así, sin una sola prueba”, manifestó, subrayando los daños emocionales y familiares que dejan este tipo de acusaciones.

Finalmente, Melissa Grisales reiteró que no busca fama ni exposición mediática y pidió respeto a su vida privada: “No vivo de esto, mis redes son privadas. Solo quiero que todo quede claro y podamos vivir en paz”.