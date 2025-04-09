Yina Calderón pidió ser la madrina de Emiliano, el hijo de Aida Victoria Merlano

El mundo de la farándula colombiana vuelve a encenderse con la más reciente polémica entre Yina Calderón y Aida Victoria Merlano. La exparticipante de La Casa de los Famosos sorprendió a sus seguidores al asegurar que le gustaría ser la madrina de Emiliano, el hijo de la creadora de contenido barranquillera y Juan David Tejada.

La propuesta se da en medio de un cruce de declaraciones, rumores sobre la paternidad del bebé y especulaciones en torno a la relación de la pareja.

Yina Calderón y su polémica propuesta como madrina

En una transmisión en TikTok, Yina Calderón aseguró que, pese a las diferencias con Aida Victoria, podría ser una "madrina caché" para Emiliano. Según sus palabras, sería una madrina "polémica, que no se deja de nadie y con estilo propio". Incluso resaltó que el nombre del hijo de Merlano coincidía con el de su sobrino, algo que consideró un guiño curioso al destino.

No obstante, las declaraciones no pasaron desapercibidas. Muchos internautas interpretaron el comentario como una forma de seguir llamando la atención y no como un gesto de reconciliación, así como de quienes consideran que su propuesta podría ser genuina.

El cruce de versiones entre Yina Calderón y Aida Victoria

La controversia no se limita a la propuesta. Días atrás, Calderón insinuó que el hijo de Merlano podría haber sido concebido durante la relación que la influenciadora mantuvo con el streamer Westcol, lo que generó un fuerte pronunciamiento de Aida Victoria y su pareja actual, Juan David Tejada.

La barranquillera respondió de manera contundente, asegurando que los rumores eran falsos y ridiculizando a Yina con frases que rápidamente se viralizaron, como cuando afirmó que su ex “la habría embarazado por inseminación telepática”, pero también entregando picantes declaraciones en contra de la vida privada de Calderón.