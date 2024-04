Aida Victoria salió del país a pesar de tener una condena en Colombia: así se excusó

Aida Victoria Merlano está en el ojo de la polémica en las últimas horas luego de que cientos de sus seguidores notaran que la reconocida influencer se encuentra en territorio europeo a pesar de haber sido condenada en Colombia después de haber sido hallada culpable en la fuga de su madre Aida Merlano en 2019.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme su condena por ser cómplice en la fuga de su mamá e incluso la aumentó a 13 años y 10 meses de prisión, además, le quitó el beneficio de la casa por cárcel.

Por estas razones, los seguidores de Aida Victoria han atacado a la mujer en redes sociales al verla disfrutando en París, Francia, junto a sus amigas.

Aida Victoria salió de Colombia: ¿puede hacerlo?

La joven creadora de contenido actualmente se encuentra en París disfrutando de algunos días de viaje junto a una de sus amigas y esto llevó a miles de usuarios de redes a preguntarse por qué la mujer había salido del país y si esto no significaba una posible huida de sus responsabilidades legales.

Lo cierto es que Aida por el momento no será capturada, debido a que el caso no ha terminado porque su abogado Miguel Ángel del Río presentó un recurso y todavía hay esperanza para que la joven no vaya a la cárcel por el caso de su mamá.

Aida Victoria se pronunció

Ante la polémica que su viaje generó en redes sociales y los más de cinco millones de seguidores que tiene, la mujer tuvo que pronunciarse y mediante sus historias de Instagram escribió un contundente mensaje.

“No tengo orden de captura en mi contra, y tampoco tengo ninguna restricción para salir del país. No voy a poner mi vida en pausa por una situación en la que la única certeza que tengo es que se me escapa de mis manos”, escribió.

“Siempre y cuando no lastime a nadie, voy a hacer lo que me haga feliz mientras puedo”, sentenció.