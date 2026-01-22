CANAL RCN
Super Astro Luna HOY: número y signo ganador del 22 de enero de 2026

¡Ya hay resultados oficiales! Descubra aquí cuál fue la combinación ganadora tras el sorteo del Super Astro Luna de este 22 de enero.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

enero 22 de 2026
09:30 p. m.
El Super Astro Luna se sorteó este 22 de enero de 2026, a las 10:50 de la noche, y fue muy importante para varios apostadores.

Y es que, apenas se reveló el resultado, una gran cantidad de participantes descubrieron que obtuvieron alguno de los tres premios económicos.

¿Será que alguno le correspondió a usted? Descubra aquí en Noticias RCN el resultado exacto del Super Astro Luna de este 22 de enero de 2026.

Resultado Super Astro Luna hoy 22 de enero de 2026

A las 10:50 de la noche, la presentadora del Super Astro Luna anunció como número ganador al XXXX.

Además, tan solo unos segundos después, también informó que el signo zodiacal que contó con suerte esta vez fue XXXX.

Los ganadores de 42.000 veces lo apostado, que es el premio mayor, son aquellas personas que acertaron la combinación perfecta y para poder cobrar su premio necesitan los siguientes documentos:

  • Cédula de ciudadanía.
  • Tiquete de la apuesta en buen estado.
  • Certificación bancaria emitida en los últimos 30 días.
  • Formato SIPLAFT.

Además, el respectivo cobro se debe realizar en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros.

¿Qué otros premios se entregan en el Super Astro Luna?

Aparte del premio de 42.000 veces lo apostado, el Super Astro Luna entrega 1.000 y 100 veces lo apostado.

Los requisitos que se deben cumplir para acceder a alguno de esos otros dos premios son:

  • Acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha (1.000 veces lo apostado).
  • Acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha (100 veces lo apostado).
Conéctese con el próximo sorteo del Super Astro Luna en la noche del 23 de enero de 2026, a las 10:50, y tenga en cuenta que los detalles del resultado exacto los podrá consultar aquí en el portal web de Noticias RCN.

 

