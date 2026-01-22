Destapan los números en rojo del sector salud: Contraloría hace un fuerte llamado

Para nadie es un secreto que el sistema de salud está acarreando una crisis impresionante. La falta de medicamentos, dificultades para citas y deudas de las EPS son una muestra de la situación.

La Contraloría le ha puesto la lupa y les hizo un llamado a las entidades, Supersalud y el Ministerio de Salud. En primer lugar, encontró un grave deterioro en el flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria.

Las deudas de las EPS aumentan sin cesar

Se analizó al detalle las cuentas que están debiendo las EPS y las cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado. La conclusión es que desde hace dos años ha habido riesgos que se han acrecentado.

El eje radica en que la cartera hospitalaria sube con el paso del tiempo, haciendo que el hueco esté más grande. Se detectaron pagos parciales, tardíos e inexistentes de las EPS, incluyendo las intervenidas por el Estado.

Con este descubrimiento, surgió un cuestionamiento: las medidas que adopta Supersalud. Dados los balances, para la Contraloría son insuficientes e ineficaces.

El llamado a La Nueva EPS: ponerse al día

Los números hablan por sí solos. De acuerdo con la Asociación de Empresas Sociales del Estado (ACESI), la cartera de las seis EPS con más deudas aumentó un 42 % entre 2024 y 2025, lo que se traduce en un vacío de 4.5 a 6.4 billones de pesos.

Junto a los pacientes, los hospitales públicos han sentido las consecuencias. En 2024, facturaron 18.8 billones de pesos, pero recibieron $15.7 billones, generando una diferencia del 16 % aproximadamente.

Solamente entre enero y septiembre, hubo un colapso impresionante. Se facturaron $16.6 billones, pero el pago fue de $12.6 billones. Eso hizo que el nivel de complejidad quedara en puntos críticos.

Con estos números en rojo, la Contraloría le hizo un llamado particular a la Nueva EPS, la que ha tenido estados financieros graves desde 2023.