CANAL RCN
Salud y Bienestar

Destapan los números en rojo del sector salud: Contraloría hace un fuerte llamado

Las deudas son impresionantes y muestran la realidad del sistema, el cual ha puesto en jaque a usuarios y hospitales.

Contraloría.
Foto: Contraloría de la República.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 22 de 2026
09:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Para nadie es un secreto que el sistema de salud está acarreando una crisis impresionante. La falta de medicamentos, dificultades para citas y deudas de las EPS son una muestra de la situación.

El calvario que viven los pacientes por las millonarias deudas de las EPS: radiografía de vidas en riesgo
RELACIONADO

El calvario que viven los pacientes por las millonarias deudas de las EPS: radiografía de vidas en riesgo

La Contraloría le ha puesto la lupa y les hizo un llamado a las entidades, Supersalud y el Ministerio de Salud. En primer lugar, encontró un grave deterioro en el flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria.

Las deudas de las EPS aumentan sin cesar

Se analizó al detalle las cuentas que están debiendo las EPS y las cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado. La conclusión es que desde hace dos años ha habido riesgos que se han acrecentado.

El eje radica en que la cartera hospitalaria sube con el paso del tiempo, haciendo que el hueco esté más grande. Se detectaron pagos parciales, tardíos e inexistentes de las EPS, incluyendo las intervenidas por el Estado.

Con este descubrimiento, surgió un cuestionamiento: las medidas que adopta Supersalud. Dados los balances, para la Contraloría son insuficientes e ineficaces.

El llamado a La Nueva EPS: ponerse al día

Los números hablan por sí solos. De acuerdo con la Asociación de Empresas Sociales del Estado (ACESI), la cartera de las seis EPS con más deudas aumentó un 42 % entre 2024 y 2025, lo que se traduce en un vacío de 4.5 a 6.4 billones de pesos.

¡Desgarrador! Mantiene con vida a su esposa con mazamorras porque la EPS no le da suplementos
RELACIONADO

¡Desgarrador! Mantiene con vida a su esposa con mazamorras porque la EPS no le da suplementos

Junto a los pacientes, los hospitales públicos han sentido las consecuencias. En 2024, facturaron 18.8 billones de pesos, pero recibieron $15.7 billones, generando una diferencia del 16 % aproximadamente.

Solamente entre enero y septiembre, hubo un colapso impresionante. Se facturaron $16.6 billones, pero el pago fue de $12.6 billones. Eso hizo que el nivel de complejidad quedara en puntos críticos.

Con estos números en rojo, la Contraloría le hizo un llamado particular a la Nueva EPS, la que ha tenido estados financieros graves desde 2023.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

El mercado del cuidado capilar en Colombia alcanza los USD 474 millones e impulsa la economía

Cuidado personal

¿Es normal sentir sueño después de comer? Lo que dice la biología

Alimentos

Lo que hay en la lonchera sí importa: expertos alertan sobre hábitos escolares en Colombia

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Luna HOY: número y signo ganador del 22 de enero de 2026

¡Ya hay resultados oficiales! Descubra aquí cuál fue la combinación ganadora tras el sorteo del Super Astro Luna de este 22 de enero.

Atlético Nacional

Partido de Atlético Nacional en Liga BetPlay se tuvo que reprogramar por conciertos de Bad Bunny

Dimayor confirmó que el incumplimiento en la entrega del estadio, tras los conciertos de Bad Bunny en el Atanasio Girardot, obligó a suspender el juego de la fecha 2.

Cauca

¿Por qué el volcán Puracé pasó de alerta naranja a amarilla?

La casa de los famosos

Este es el reconocido político que es papá de Nicolás Arrieta, participante de La Casa de los Famosos

Nicolás Maduro

Destapan quién habría traicionado a Maduro antes de que EE. UU. lo arrestara: sorpreviso nombre