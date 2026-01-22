Destapan quién habría traicionado a Maduro antes de que EE. UU. lo arrestara: sorpreviso nombre

Sigue habiendo dudas sobre la captura de Nicolás Maduro. El dictador fue arrestado por tropas de Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero.

La operación fue de película y contó con lo mejor del arsenal norteamericano. Tras 13 años en el poder, Maduro fue capturado y llevado hasta Nueva York, donde ya tuvo su primera comparecencia ante la justicia. La siguiente audiencia será en un par de meses.

Delcy Rodríguez estaba lista para la salida de Maduro

Al haber sido una estrategia tan bien lograda, surge la intriga sobre cómo se planeó y lo que hubo detrás. Pues bien, en las últimas horas, The Guardian dio información exclusiva.

El diario británico informó que Delcy Rodríguez, la presidenta interina, y su hermano Jorge, le “dieron la bienvenida a la salida de Maduro”. Los diálogos con la administración Trump habrían iniciado en otoño, antes de que, por ejemplo, el republicano conversara telefónicamente con el líder del régimen.

“En diciembre (de 2025), un estadounidense involucrado le dijo a The Guardian que Delcy Rodríguez le dijo al Gobierno de Estados Unidos que estaba lista: Maduro tiene que irse”, reveló el medio al mencionar que ella se comprometió a “trabajar en lo que surja después”.

Rodríguez se reunirá con Trump

También se hizo mención del secretario de Estado Marco Rubio, quien se habría mostrado escéptico a Rodríguez, aunque habría considerado que era el mejor camino para evitar el caos sin Maduro.

“Delcy Rodríguez tenía una sutil diferencia: si bien la familia Rodríguez prometió ayudar a Estados Unidos una vez que Maduro cayera, no accedió a colaborar activamente con el gobierno estadounidense para derrocarlo”, precisó.

Un dato importante es que, si bien no está definida la fecha, habrá una reunión en la Casa Blanca de Trump con Rodríguez. Ella será la primera gobernante que pisa suelo estadounidense para una visita de esta índole después de más de dos décadas.