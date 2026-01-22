CANAL RCN
Internacional Video

Destapan quién habría traicionado a Maduro antes de que EE. UU. lo arrestara: sorpreviso nombre

The Guardian reveló detalles no conocidos sobre lo que hubo antes de la operación de película.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 22 de 2026
08:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sigue habiendo dudas sobre la captura de Nicolás Maduro. El dictador fue arrestado por tropas de Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero.

Diosdado Cabello rompió el silencio tras rumores de contactos con EE. UU. antes de la captura de Maduro
RELACIONADO

Diosdado Cabello rompió el silencio tras rumores de contactos con EE. UU. antes de la captura de Maduro

La operación fue de película y contó con lo mejor del arsenal norteamericano. Tras 13 años en el poder, Maduro fue capturado y llevado hasta Nueva York, donde ya tuvo su primera comparecencia ante la justicia. La siguiente audiencia será en un par de meses.

Delcy Rodríguez estaba lista para la salida de Maduro

Al haber sido una estrategia tan bien lograda, surge la intriga sobre cómo se planeó y lo que hubo detrás. Pues bien, en las últimas horas, The Guardian dio información exclusiva.

El diario británico informó que Delcy Rodríguez, la presidenta interina, y su hermano Jorge, le “dieron la bienvenida a la salida de Maduro”. Los diálogos con la administración Trump habrían iniciado en otoño, antes de que, por ejemplo, el republicano conversara telefónicamente con el líder del régimen.

“En diciembre (de 2025), un estadounidense involucrado le dijo a The Guardian que Delcy Rodríguez le dijo al Gobierno de Estados Unidos que estaba lista: Maduro tiene que irse”, reveló el medio al mencionar que ella se comprometió a “trabajar en lo que surja después”.

Rodríguez se reunirá con Trump

También se hizo mención del secretario de Estado Marco Rubio, quien se habría mostrado escéptico a Rodríguez, aunque habría considerado que era el mejor camino para evitar el caos sin Maduro.

ONG confirma que 38 personas encarceladas por celebrar la detención de Maduro ya se encuentran en libertad
RELACIONADO

ONG confirma que 38 personas encarceladas por celebrar la detención de Maduro ya se encuentran en libertad

“Delcy Rodríguez tenía una sutil diferencia: si bien la familia Rodríguez prometió ayudar a Estados Unidos una vez que Maduro cayera, no accedió a colaborar activamente con el gobierno estadounidense para derrocarlo”, precisó.

Un dato importante es que, si bien no está definida la fecha, habrá una reunión en la Casa Blanca de Trump con Rodríguez. Ella será la primera gobernante que pisa suelo estadounidense para una visita de esta índole después de más de dos décadas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Reconocida influencer fue secuestrada y todo quedó registrado en video

Petróleo

Ley que permitiría a privados realizar actividades petroleras llegó al Parlamento venezolano

Bélgica

Ataque con cuchillo en manifestación kurda en Bélgica dejó seis heridos

Otras Noticias

Trabajo

En esto le queda el recargo nocturno si gana el mínimo de 2 millones: haga cuentas

Conozca el valor que tendrá este recargo que oficia a partir de las siete de la noche.

Ecuador

Resolución que suspende la venta de energía a Ecuador ya está en firme

El presidente Daniel Noboa impuso aranceles del 30% a las importaciones colombianas y el Gobierno Petro hizo lo mismo con 20 productos provenientes de Ecuador.

América de Cali

América de Cali le rescindió el contrato y ahora jugará en uno de los grandes de Argentina

Yeison Jiménez

Reconocido cantante reveló que Yeison Jiménez se le 'presentó' y se despidió de él: impactante anécdota

Cuidado personal

El mercado del cuidado capilar en Colombia alcanza los USD 474 millones e impulsa la economía