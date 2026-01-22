CANAL RCN
Luisa Fernanda W habló sobre la supuesta "maldición" de Pipe Bueno: tajante reacción

La pareja del cantante de música popular se refirió con mucha seriedad a estas publicaciones en redes sociales.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno (1)
FOTO: Canal RCN

enero 22 de 2026
05:52 p. m.
En los últimos días, tras la muerte de Yeison Jiménez, muchas publicaciones en redes sociales estuvieron ligadas a Pipe Bueno, debido a que muchos aprovecharon la coyuntura para recordar una supuesta "maldición" del artista.

Esta consiste en que muchas celebridades que se tomaron fotos con el artista vallecaucano, fallecieron poco tiempo después. Sin embargo, en el caso de Yeison Jiménez, llevaban muchos años siendo colegas y amigos, por lo que no se trató de una casualidad ni nada parecido.

De hecho, cuando le recordaron esta situación a Pipe Bueno, estalló contra uno de sus seguidores, pidiendo que "no le jodieran la vida" en un momento tan complicado como el que tuvo la escena de la música popular.

Luisa Fernanda W opina sobre la "maldición" de Pipe Bueno

La influencer Luisa Fernanda W, prometida de Pipe Bueno y madre de sus dos hijos, fue consultada en sus redes sociales sobre esta situación que persigue al interprete de 'Recostada en la cama', asegurado que la conoce, pero no la aprueba en ninguna circunstancia.

"No le doy importancia. Además tengo mi algoritmo muy bien educado, este tipo de memes no me aparecen, sé que existen porque me los han enviado", comentó, dejando claro que no apoya este tipo de contenidos que circulan en redes.

Luisa W historia
FOTO: @luisafernandaw

¿Qué ha dicho Pipe Bueno sobre su "maldición"?

Esta situación alrededor de Pipe Bueno se ha viralizado en más de una oportunidad, razón por la cual el artista la conoce y ha opinado al respecto. Sin embargo, en reiteradas ocasiones se lo ha tomado con humor.

Eso sí, dejó claro que al ser una figura reconocida en la industria musical y del entretenimiento en general, es normal para él tener fotos y videos con otros famosos, desacreditando tajantemente lo que se dice en redes sociales.

