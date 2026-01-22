CANAL RCN
Tendencias

Este es el reconocido político que es papá de Nicolás Arrieta, participante de La Casa de los Famosos

Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, una figura con trayectoria en la política colombiana y padre del creador de contenido que hoy es tendencia en el Canal RCN.

Nicolás Arrieta en La Casa de los Famosos
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

enero 22 de 2026
08:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La participación de Nicolás Arrieta en La Casa de los Famosos Colombia ha despertado interés no solo por su historial como creador de contenido digital, sino también por su entorno familiar. En ese contexto, muchos desconocen que su padre es un reconocido político.

¿Hubo reconciliación?: Nicolás Arrieta reveló cómo es su relación con La Liendra
RELACIONADO

¿Hubo reconciliación?: Nicolás Arrieta reveló cómo es su relación con La Liendra

Se trata de Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, quien tiene una trayectoria consolidada en cargos públicos. Su nombre ha estado vinculado durante años a escenarios legislativos y administrativos, lo que le ha otorgado visibilidad y reconocimiento dentro del ámbito público nacional.

La carrera del papá de Nicolás Arrieta

Samuel Arrieta Buelvas ha ocupado cargos como concejal de Bogotá y senador de la República en diferentes periodos, desempeñándose en funciones propias del poder legislativo y participando en debates de interés nacional.

Además de su paso por corporaciones de elección popular, Arrieta Buelvas ha ejercido funciones dentro de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y en el Departamento Administrativo de Función Pública, lo que refuerza su perfil institucional.

La relación entre Nicolás Arrieta y su padre

La relación entre Samuel Arrieta y su hijo Nicolás ha sido mencionada en distintas ocasiones por el propio creador de contenido, quien ha aclarado que, pese al vínculo familiar, no han mostrado su relación en redes sociales por decisión de su padre.

Además, manifestó que aunque el contacto se mantiene, también se han distanciado por los problemas personales que ha vivido Arrieta hijo con relación a sus adicciones o escándalos públicos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Reconocido cantante reveló que Yeison Jiménez se le 'presentó' y se despidió de él: impactante anécdota

Artistas

Luisa Fernanda W habló sobre la supuesta "maldición" de Pipe Bueno: tajante reacción

Yeison Jiménez

Otro reconocido cantante reveló por qué no hizo parte del homenaje a Yeison Jiménez

Otras Noticias

Hugo Rodallega

Hugo Rodallega, el mejor delantero del fútbol colombiano en el 2025

Hugo Rodallega recibió el premio al mejor delantero del fútbol colombiano 2025. Se fue con doble galardón.

Medellín

La dura respuesta de Booking y Airbnb tras las cancelaciones y alzas desmedidas en los hospedajes en Medellín

Las plataformas de alquiler ya fijaron su postura tras las denuncias por cancelaciones de reservas y aumentos excesivos en los precios.

Fuerzas Militares

Libreta Militar en 2026: estos son los precios actualizados para sacarla y quiénes pueden obtenerla gratis

Nicolás Maduro

Destapan quién habría traicionado a Maduro antes de que EE. UU. lo arrestara: sorpreviso nombre

Cuidado personal

El mercado del cuidado capilar en Colombia alcanza los USD 474 millones e impulsa la economía