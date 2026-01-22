Este es el reconocido político que es papá de Nicolás Arrieta, participante de La Casa de los Famosos

La participación de Nicolás Arrieta en La Casa de los Famosos Colombia ha despertado interés no solo por su historial como creador de contenido digital, sino también por su entorno familiar. En ese contexto, muchos desconocen que su padre es un reconocido político.

Se trata de Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, quien tiene una trayectoria consolidada en cargos públicos. Su nombre ha estado vinculado durante años a escenarios legislativos y administrativos, lo que le ha otorgado visibilidad y reconocimiento dentro del ámbito público nacional.

La carrera del papá de Nicolás Arrieta

Samuel Arrieta Buelvas ha ocupado cargos como concejal de Bogotá y senador de la República en diferentes periodos, desempeñándose en funciones propias del poder legislativo y participando en debates de interés nacional.

Además de su paso por corporaciones de elección popular, Arrieta Buelvas ha ejercido funciones dentro de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y en el Departamento Administrativo de Función Pública, lo que refuerza su perfil institucional.

La relación entre Nicolás Arrieta y su padre

La relación entre Samuel Arrieta y su hijo Nicolás ha sido mencionada en distintas ocasiones por el propio creador de contenido, quien ha aclarado que, pese al vínculo familiar, no han mostrado su relación en redes sociales por decisión de su padre.

Además, manifestó que aunque el contacto se mantiene, también se han distanciado por los problemas personales que ha vivido Arrieta hijo con relación a sus adicciones o escándalos públicos.