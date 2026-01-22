Esto es todo lo que tiene que saber sobre el día sin carro y sin moto en Bogotá el próximo 5 de febrero

Bogotá se prepara para la primera jornada del ‘Día sin carro y sin moto’ 2026, que se realizará el cinco de febrero, como primer jueves del mes, tal y como se acordó con la Consulta Popular del año 2000.

Durante 16 horas ininterrumpidas, entre las 5:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, los bogotanos podrán conectar con la ciudad, adoptando prácticas de movilidad sostenible, como el uso de transporte público, los desplazamientos en bicicleta y a pie.

Los carros y motos particulares, carros con permiso de pico y placa solidario, vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla, automóviles y motocicletas de academias de conducción, vehículos híbridos o a gas, taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8, y vehículos de carga tendrán prohibido movilizarse en la ciudad o, de lo contrario, podrían enfrentarse a la inmovilización del vehículo y una multa de 633.000 pesos.

¿Qué vehículos podrán movilizarse en la ciudad?

Por el contrario, los vehículos de transporte público, motocicletas vinculadas a servicios de mensajería y domicilios, vehículos para personas en condición de discapacidad, vehículos de emergencia, transporte escolar, caravana presidencial, vehículos de organismos de seguridad, carrozas fúnebres y vehículos eléctricos de cero emisiones podrán desplazarse sin restricción alguna.

"Para el 70 % de las personas en Bogotá, todos los días son días sin carro, porque se movilizan en transporte público, en bicicleta o caminando”, precisó la secretaria distrital de Movilidad, Claudia Díaz.

Durante la primera jornada del ‘Día sin carro y sin moto’ del 2026, la ciudad habilitará más de 683 kilómetros de ciclorrutas, 9.581 kilómetros de andenes y 88,58 kilómetros de vías acompañadas por el IDRD, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Además, “con el fin de garantizar una movilidad eficiente y segura durante la jornada del 'Día sin carro y sin moto', este jueves 5 de febrero, TransMilenio dispondrá toda la flota vinculada disponible para la prestación del servicio de transporte público de Bogotá, es decir, 10.482 buses troncales, TransMiZonal, alimentación y duales, además de las 163 cabinas disponibles de TransMiCable, en Ciudad Bolívar”.

La ciudad va a monitorear la calidad del aire durante toda la jornada:

Para monitorear los niveles de emisión de partículas, la ciudad mantendrá activas las 19 estaciones de medición de calidad del aire durante toda la jornada. Pero eso no es todo. Según la Alcaldía:

“La Secretaría Distrital de Ambiente, como autoridad ambiental, realizará el seguimiento al comportamiento del material particulado ($PM_{2,5}$ y $PM_{10}$) y carbono negro, que en altos niveles representan un riesgo para la salud, especialmente en el suroccidente de Bogotá —Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Fontibón—, donde se concentra la mayor parte de estas emisiones que afectan a cerca del 33 % de la población de la ciudad”.

De la misma manera en que “la autoridad ambiental realizará seguimiento a la emisión de ruido ambiental gracias a la Red de Ruido Urbana”, entendiendo que “en Bogotá, el 89 % del ruido proviene de fuentes móviles, por lo que se analizará el impacto de la jornada que busca el bienestar de toda la ciudadanía”.