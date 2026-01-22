Partido de Atlético Nacional en Liga BetPlay se tuvo que reprogramar por conciertos de Bad Bunny

El partido entre Atlético Nacional y Jaguares FC, correspondiente a la fecha 2 de la Liga BetPlay, tuvo que ser reprogramado pese a estar oficialmente programado. Así lo confirmó la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) mediante un comunicado oficial.

El compromiso estaba previsto para disputarse en el estadio Atanasio Girardot, pero la realización de los conciertos de Bad Bunny en ese escenario alteró la planificación original del campeonato, generando un incumplimiento en los tiempos de entrega del estadio.

Atlético Nacional venía de debutar con una victoria 4-0 ante Boyacá Chicó como local y debía volver a jugar en casa frente a Jaguares, pero la no disponibilidad del escenario obligó a suspender el encuentro.

¿Por qué los conciertos de Bad Bunny afectaron el partido Nacional vs. Jaguares?

De acuerdo con la información entregada por la Dimayor, Bad Bunny tenía programados conciertos en escenario deportivo los días 23, 24 y 25 de enero. Tras estos eventos, el organizador no cumplió con la entrega del escenario en las fechas acordadas.

La entidad explicó que dichas fechas habían sido previamente concertadas con el Inder de Medellín y notificadas oportunamente a la Dimayor, pero no se respetaron, impidiendo que el estadio estuviera disponible para el partido de la Liga BetPlay.

En su pronunciamiento, la Dimayor señaló que esta situación es totalmente ajena a su gestión y que afectó gravemente la planificación del campeonato, además de perjudicar directamente a los clubes participantes del encuentro deportivo.

Nueva fecha confirmada para Nacional vs. Jaguares en la Liga BetPlay

Pese a los inconvenientes generados por la falta de entrega del estadio tras los conciertos, la Dimayor informó que, con el fin de afectar lo menos posible a los clubes, el partido Atlético Nacional vs. Jaguares FC fue reprogramado.

El encuentro se disputará el lunes 6 de abril en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, la entidad aclaró que la hora del compromiso aún está por definirse y será anunciada posteriormente a través de los canales oficiales.